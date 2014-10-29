Новый альбом Бориса Гребенщикова можно послушать до официального релиза

Борис Гребенщиков. Фото: M24.ru

В сети можно послушать новый альбом Бориса Гребенщикова "Соль" за несколько дней до официального релиза. Альбом "Соль" выйдет в свет 1 ноября. Правда, сделать это можно только платно в специальном разделе портала kroogi.com "Дикая Северо-Западная Ложа Великих Дворников и Беспечных Рыбаков".

По словам Бориса Гребенщикова, Ложе – это "клуб людей, которые не просто любят слушать его музыку, а хотят быть причастными к тайнам "Аквариума" и получать то, чего ни у кого нет".

Чтобы присоединиться к Ложе, необходимо стать ее Магистром. Стоимость членства – 250 рублей в месяц.

Как говорится на сайте, Магистры смогут "раньше других получать доступ к новым и малоизвестным записям. Магистры будут первыми видеть и читать все самое интересное, станут обладателями разных редкостей, попадут на специальные закрытые концерты, заглянут в личный фотоархив Мастера, смогут задать Борису, Мастеру Ложи, и его музыкантам вопросы (и получить ответы)".

Стоит отметить, что в записи альбома приняли участие группы Jethro Tull и King Crimson.