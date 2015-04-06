Борис Гребенщиков презентует новую версию песни Stella Maris

Фото: ТАСС/Шамуков Руслан

13 апреля рок-музыкант Борис Гребенщиков выпустит новую версию песни Stella Maris. В ее записи принял участие Роберт Уайятт (основатель прогрессив-рок группы Soft Machine). Об этом Гребенщиков сообщил в своем профиле в Facebook.

"Однажды во время записи альбома "Соль" я подумал – как было бы здорово, если бы на последней песне альбома "Стелла Марис" сыграл на корнете один из моих любимейших музыкантов на свете – Роберт Уайятт", - написал Гребенщиков.

Поначалу Роберт вежливо отказал Гребенщикову под предлогом, что он перестал заниматься музыкой. Однако, когда Роберт услышал готовую песню, сказал, что она ему "более чем понравилась, ради нее он готов снова заняться музыкой и попросил возможности поработать с ней". Спустя пару месяцев Роберт прислал свою версию композиции, где сыграл на корнете и трубе, а также спел.

Песня выйдет 13 апреля на "Кругах", в iTunes, Google Play и Amazon.

Напомним, последний сольный альбом Бориса Гребенщикова "Соль" вышел 1 ноября 2014 года.

