Made in Russia: "Наадя", Tesla Boy, Yana Blinder и другие релизы осени

Российские релизы последних месяцев, которые вы наверняка пропустили. От Tesla Boy до The Cavestompers. От пляжного хауса до гаражного рока. От “прямой бочки” и воздушного мужского вокала до выкрученного дисторшна и воплей через громкоговоритель. Короче, лучшая музыка – без привязки к жанру и стилю. Объединяет эти релизы только география – everything is made in Russia.

Ведущий программы "Афиша" на телеканале "Москва 24" Борис Болелов - о музыкальных новинках.

"Наадя" – "Сто дней REMIXED”

Обложка альбома "Сто дней". Фото: vk.com/naadiamusic

Дебютный альбом группы "Наадя" прямо сейчас сводят в Бостоне. Дата и место презентации в Москве уже объявлены – 23 октября, клуб Red на "Красном Октябре". Пока же музыканты придумали и выпустили альбом ремиксов на мини-альбом “Сто дней”, который вышел этим летом. Получилось 12 композиций от продюсеров и музыкантов из первого ряда российской независимой сцены: Pixelord, СБПЧ, Антона Маскелиаде, Raumskaya, Oligarkh, Lomovolokno, Summer Of Haze, киевлянина Koloah и других. Я люблю, когда музыканты дружат, работают и общаются друг с другом. Но то, что красивые тексты и голос Нади Грицкевич так отлично лягут на спотыкающийся бит Pixelord’а или "прямую бочку" Kozhevnikov & Brutal Cat UNION77, даже и не догадывался. Еще раз оговорюсь: “передовая электроника” – это музыка, не всегда понятная и приятная слуху человека, привыкшего к Avicii и прочей радиопопсе, но если вы это читаете и слушаете, значит, хотите чего-то нового, а этот релиз – оно и есть.

Tesla Boy – The Universe Made of Darkness (Night Version)

Обложка альбома The Universe Made of Darkness. Фото: soundcloud.com/teslaboy

И еще один, но совсем другой альбом ремиксов – и он будет понятнее любителям Avicii и блестящего пляжного хауса. Самая известная за рубежом российская группа, поющая по-английски, Tesla Boy, выпустила альбом The Universe Made of Darkness (Night Version). Среди авторов ремиксов в основном наши – Mujuice, 7he Myriads, Cable Toy, Sportloto, Pioneerball и другие. Каждый трек релиза прямо просится в радиоэфир или микс пляжного диджея, играющего где-нибудь между мысом Антиб и городом Марселем. Идеальная, космополитичная и абсолютно трансконтинентальная поп-музыка без намека на хоть какую-то национальную идентичность. То, что нужно для дорогой тусовки в дорогом доме хоть в Калифорнии, хоть на озере Комо.

Bungalow Bums – Lawless Days in Reservation

Обложка альбома Bungalow Bums. Фото: vk.com/bungalow_bums

Группа Bungalow Bums родом из Омска, но сейчас базируется в Питере, играет задорный гаражный рок, поет на английском, звучит сыро, энергично и психоделично. Гитары квакают и дико жужжат дисторшном, вокал звенит и хрипит от перегруза, а на обложке красивая полуобнаженная девушка. В общем, все, как мы – любители соответствующего рока – и любим. Третий альбом Lawless Days in Reservation музыканты писали почти год. Будь я режиссером сериала про зомби или мрачных полицейских из какой-нибудь нашей Луизианы (Ростовской области или Сибири, например), то обязательно бы взял в качестве саундтрека. А Dj Mos взял музыку Bungalow Bums в свой мотосериал Easy Ride – тоже, как оказалось, лучше не придумаешь. Мотоцикл, мужик в татуировках и большое путешествие, ну не On-the-go или Tesla Boy брать в саундтрек, правда?! Московская презентация альбома состоится 18 октября в China Town Cafe, я пойду и вам советую.

The Cavestompers! – Stompede

Обложка альбома Stompede. Фото: vk.com/cavestompers

Лучшая и самая известная гаражная рок-группировка Москвы The Cavestompers! ну очень долго выпускала свой третий альбом Stompede. Хоть кино снимай: материал записали в 2010-м в Мытищах на магнитофонную ленту, максимально сыро и живо – как в те самые старые добрые 1960-е. Потом эту бобину отправили в американский город Нэшвилл к двум седобородым дедам, которые занимались мастерингом. Дедушки всю работу сделали, но забыли на своем магнитофоне нажать какую-то важную кнопку и звук получился отвратительным даже для гаражного рока. Целый год на двух континентах пытались разобраться, что же случилось, выяснили, пересвели и выпустили. Где-то по дороге сгорел завод, на котором собирались печатать альбом...

В конце концов все получилось, но для того чтобы виниловый тираж доехал до Москвы, понадобилось четыре года. При этом запись миновала процесс оцифровки, то есть никаких компьютеров и софта использовано не было. Записанная на пленку музыка была сведена так же на пленке и попала на пластинку с той же самой пленки. Если слушать альбом в сети или MP3-плеере, то все эти манипуляции и мытарства кажутся странными, но Stompede продается только на виниле – в магазине DIG рядом с клубом "Культ". Оно и правильно: тот, кто действительно любит музыку, точно купит и этим поддержит непосредственно музыкантов, а остальным оно и не нужно.

Yana Blinder – Flowers

Обложка альбома Flowers. Фото: vk.com/yanablinderband

Яна Блиндер как-то в один миг оказалась везде, где только можно: в июле вышел первый мини-альбом Blood, и понеслась: live в “Живом звуке” на канале "Москва 24", радиостанции, телеканалы, выступление на Дне города и, кажется, на всех московских летних фестивалях и во всех клубах разом – то вдвоем, то вчетвером, то романтические песни, то безудержный рэйв. Яна Блиндер и музыканты говорят, что так любят это дело, что готовы играть что угодно и в любом составе. Самое интересное, получается у них, кажется, все: и кавера песен The Prodigy, и поп-песни, как у Gems, HAERTS и Oh Land. В сентябре вышел второй релиз Flowers, впереди еще множество концертов, а если ребята напрягутся, то в этом году выпустят гигантский альбом из почти 30 песен.

В общем, не пропустите: если "Наадя" – главная инди-надежда года, поющая на русском, то Яна Блиндер – главная инди-девушка, поющая на английском. И уж точно самый яркий, звонкий и оптимистический дебют 2014 года.

Борис Болелов