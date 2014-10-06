Осенние миксы от Бориса Болелова: никакой депрессии, только танцы

Фото: facebook.com/pixelord

Ведущий программы "Афиша" на телеканале "Москва 24" Борис Болелов сделал подборку миксов. В меню - trap, bass, future r’n’b и другие жанры.

В очередной колонке про музыку я решил собрать миксы. Нынешняя электроника и смежные жанры, как ни крути, главная музыка XXI века. Именно тут все кипит, бурлит, меняется и живет. Но если альбомы прогрессивных жанров зачастую слушаются трудно, миксы – совсем другое дело. Да и для домашней вечеринки варианта лучше не придумаешь – хорошая подборка добавит градуса и превратит в танцора диско самого хмурого вашего бывшего одноклассника. Сегодня у нас в меню – trap, bass, future r’n’b и прочие модные жанры. Всю музыку можно скачать абсолютно бесплатно и радовать друзей вечно.

Keys N Krates

Фото: facebook.com/keysnkrates

Первый номер – самый танцевальный. Keys N Krates – группировка из Торонто, драйвово играет трэп-музыку живьем. Один стучит на барабанах, второй стучит пальцами по клавишам синтезатора, третий скретчит, сводит, то есть крутит пластинки. Получается рок-н-ролл по духу и абсолютный рейв по музыке. Притом что активны Keys N Krates с 2008 года, релизы они стали выпускать только с 2012-го, да и то исключительно синглы и EP, на днях вышел мини-альбом Every Nite. Но самое интересное, на мой взгляд, – живые выступления и миксы. Трэп, скажу прямо, музыка не слишком интеллектуальная и разнообразная – четыре минуты тупого бита и дропов без мелодии и особенных изысков ни один нормальный человек не выдержит, а вот в миксе, где каждый трек звучит полторы-две минуты, – совсем другое дело. Хотя если смотреть клип вроде этого – три с половиной минуты пролетают как одна. Если понравилось, слушайте микс Keys N Krates для британского радио Rinse FM – там и последний EP, и много чужих хитовых треков.

Chet Faker

Фото: facebook.com/Chetfaker

Любителям нового r’n’b и смежных жанров – неодиско, соул-ревайвала и прочих старых новых стилей – обязательно надо слушать микс бородатого австралийца по имени Chet Faker. Его собственное творчество заслуживает отдельного упоминания: один сольный альбом, пара EP, в том числе с известным в узких кругах электронщиком Flum’ом. Альбом Built on Glass целиком, честно говоря, не очень впечатлил – хотя отдельные треки Фэйкера (Drop the Game, Melt (feat. Kilo Kish), Talk Is Cheap, I'm Into You, Gold) стоят иных инди-альбомов других бородатых модников. Но микс – другое дело: идеален от начала и до конца, а заодно демонстрирует отличный вкус 26-летнего артиста. Старый соул и диско, аккуратно примодненные современными басом и битом, много вокала, танцевальность и вдумчивость – все есть. Ваши друзья точно будут просить скинуть себе на флешку – проверено.

Gillepsy

В предыдущих выпусках этой колонки я уже рассказывал про классных ребят с Hyperboloid Records и конкретно про жителя Брянска – Gillepsy. Его последний релиз – Online Odyssey – вызвал нешуточный ажиотаж среди фанатов бас-музыки. Пока идет работа над новым релизом, остается время на миксы. Слово автору: “Online Odyssey – это серия моих миксов, записываемых для сетевой некоммерческой радиостанции Playpoint.fm. Суть – собирать самые свежие треки из мира новой (для большинства она все-таки новая) электронной музыки. Это практически ежемесячный отчет о новинках, которые вполне могли пройти мимо внимания интересующегося слушателя. При отборе треков я руководствуюсь исключительно своими музыкальными предпочтениями, а люблю я, чтоб было ярко, сочно и разнообразно. Благо всемирная паутина щедра на такие приятности, как щедра землица-матушка на таланты. Bass, future garage, grime, house, juke, trap, jungle и множество других условных стилистических обозначений отражают наполнение миксов Online Odyssey, которые очень хотят стать действительно маленьким путешествием если не в фантастическое будущее, то как минимум в весьма прогрессивное настоящее”.

Pixelord

Следующий микс может и не новый, но тоже весьма достойный. Московский продюсер Pixelord, основатель лeйбла Hyperboloid, сделал его для интернет-журнала Stylss. Концепция довольно интересная – нужно собрать микс и приложить к нему рецепт любимого блюда. Вот что говорит сам Pixelord: “У меня на тот момент любимой едой были драники, и в описании было примерно следующее: serve hot with sour cream, vodka & eat with friends. Ну а сам микс про то самое наше родное интернет-гетто, несуществующее виртуальное бас-пространство. Cами придумали и сами тут и варимся. Для микса я собрал всевозможные проявления bass music и future beats. Я вообще люблю эклектичные миксы и альбомы, поэтому получилось так разнообразно. В миксе можно найти и парочку неизданных моих треков”. Ну и вообще оцените этот интернет-журнал – миксы выходят довольно часто, и большинство из них весьма удачные. Все они есть на страничке Stylss в Soundcloud, и все их можно скачать.

Kloke

А для того чтобы расслабиться после сбитой и ломаной танцевальной музыки, рекомендую микс австралийского хлопца по имени Kloke. Начинается красиво – с рояля, продолжается стильно – приджазованным хип-хопом в духе ранних Nightmares on Wax. Парень давно занимается диджеингом, и на его страничке есть и другие приятные миксы – стоит зафолловить.

