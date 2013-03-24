Москва может рассмотреть вопрос о похоронах Березовского в России

Москва готова рассмотреть вопрос о похоронах опального олигарха Бориса Березовского в России, если поступит соответствующее обращение, сообщает телеканал "Москва 24".

Британская полиция уже сняла большую часть оцепления вокруг дома, где скончался предприниматель. Эксперты не обнаружили в здании никаких химических, биологических или радиоактивных веществ.

На опального олигарха в последнее время свалилось много трудностей: проигрыш многомиллиардного дела в суде против Романа Абрамовича, иск бывшей супруги Елены Горбуновой, требовавшей выплатить ей 5 миллионов фунтов. Березовский был в тяжелой депрессии, даже проходил лечение в одной из британских клиник.

"Некоторое время назад Березовский передал Путину написанное им лично письмо. В нем он признал, что совершил очень много ошибок и попросил у Путина прощенье. Также он обратился к Путину, чтобы получить возможность вернуться на Родину", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, тело 67-летнего бизнесмена обнаружили в его загородном доме. По неофициальной версии, Борис Березовский мог покончить жизнь самоубийством. Причины его гибели продолжает выяснять британская полиция. Обследовав сегодня дом бизнесмена, эксперты не обнаружили никаких признаков насильственной смерти.

Так совпало, что корреспондент журнала Forbes встретился с беглым олигархом за несколько часов до его смерти. Березовский признался журналисту, что сильно тоскует по Родине.