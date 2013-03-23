Умер Борис Березовский

Умер опальный олигарх Борис Березовский

В Великобритании умер бизнесмен Борис Березовский. Об этом сообщил зять бизнесмена Егор Шуппе на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, его смерть наступила около 11 часов утра по лондонскому времени. Другие подробности пока неизвестны.

Как сообщил в своем блоге в Twitter журналист Демьян Кудрявцев, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Между тем появляются версии о самоубийстве опального олигарха. По некоторым данным, он покончил с собой в своем доме в Аскоте.

Об этом, в частности, сообщил телеканалу "Москва 24" адвокат предпринимателя Александр Добровинский, отметив, что "к этому шло".

"Он был в ужасающем состоянии, в финансовом и моральном... Смерть Патаркацишвили, потом проигрыш в суде... И потом финансовый аспект - это страшно, одни долги. Он продавал картины, чтобы выжить, ну ужасно там все это было. И потом болезнь, конечно, еще... У него был диабет", - заявил Добровинский.

Борис Абрамович Березовский - российский ученый, предприниматель и политический деятель. Он родился в 1946 году в Москве, получил техническое образование.

В 1989 году Березовский стал одним из основателей акционерного общества "ЛогоВАЗ". С декабря 1994 года по 7 декабря 1996 года являлся первым заместителем председателя совета директоров АОЗТ "Общественное российское телевидение".

В мае1994 года Березовский создал Автомобильный Всероссийский Альянс (АВВА), в рамках которого возглавил проект по созданию отечественного "народного автомобиля".

В июле 1994 года на Березовского было совершено покушение, в результате которого погиб его шофер.

С 2000 года бизнесмен проживал в Великобритании, с 2003 года - на правах политического беженца. С 2001 года он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти.

В России Березовский являлся фигурантом нескольких уголовных дел. В частности, он был заочно приговорен к 13 годам тюремного заключения по делу о хищениях из "АвтоВАЗа".

В последнее время бизнес Березовского был не в лучшем состоянии. Летом прошлого года Березовский проиграл в Высоком суде Лондона тяжбу против Романа Абрамовича. В результате ему пришлось выплатить 35 миллионов фунтов судебных издержек. Ранее он понес значительные расходы при разводе с супругой Галиной.