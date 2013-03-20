Форма поиска по сайту

20 марта 2013, 16:49

Культура

Борис Акунин напишет "Историю российского государства"

Фото: ИТАР-ТАСС

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) намерен написать многотомную "Историю российского государства". Об этом он сообщил в своем блоге в "Живом журнале".

Писатель отметил, что он всегда мечтал стать новым Карамзиным, и даже в его первом романе "Азазель" есть отсылки к карамзинской "Бедной Лизе". Акунин добавил, что перестает писать детективы, однако фандоринская серия будет завершена.

По словам Акунина, взяться за "Историю" его побудило желание самому разобраться в прошлом нашей страны.

"Я и сам, несмотря на историческое образование, цельного представления о нашей истории не имею. И это главная причина, по которой я взялся за дело. Хочу понять, как образовалось наше государство, как оно развивалось и почему стало таким, каким сегодня является," - заявил писатель в своем сообщении. Кроме того он хочет, чтобы его книгу "было нескучно читать".

Первый том "Истории" уже написан, в нем охватывается период до монгольского нашествия. Автор отметил, что его работа будет предназначена не для историков, а для тех, кто хотел бы знать историю своей страны лучше.

Писатель также добавил, что его "История" будет нейтральной и объективной, а не идеологизированной, и подчеркнул, что у него нет готовой концепции, под которую придется подгонять факты.

Борис Акунин

