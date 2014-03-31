Здание на Большой Дмитровке отреставрируют для Большого театра

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти одобрили проект реставрации здания на Большой Дмитровке для Большого театра, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В настоящее время по адресу улица Большая Дмитровка, 2 находится доходный дом, построенный в 1821 году архитектором Александром Элькинским, площадью более 2 тысяч квадратных метров. С 1938 года здание занимает наземный вестибюль станции метрополитена "Театральная". Объект расположен в границах территории памятника культуры и искусства федерального значения "Здание Центрального детского театра", на которой запрещается снос, строительство или изменение объемно-пространственных характеристик здания.

Работы пройдут в рамках реконструкции, реставрации и технического оснащения комплекса здания Большого театра. Объединение в единый театрально-технологический и административный комплекс произойдет после реконструкции объектов всех очередей.

Кроме того, на заседании градостроительно-земельной комиссии принято решение отреставрировать Газетный почтамт, находящийся по адресу: Мясницкая улица, 40, строение 16. Здание является объектом культурного наследия. Инвестор планировал увеличить площадь объекта с нынешних 4,6 до 5,6 тысячи кв. метров, однако принято решение этого не делать.

Здание Газетного почтамта построено в 1931 году по проекту архитектора Соломонова. Оно входит в ансамбль "Старый Московский Почтамт", в основе которого находится усадьба промышленников Демидовых, 19-20 веков.