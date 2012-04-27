В Москве открывается сезон фонтанов

Сегодня в столице в столице заработали около 570 фонтанов

Сегодня в Москве состоится открытие сезона фонтанов. Об этом сообщил пресс-секретарь ГБУ "Гормост" Виктор Окко.

"Сезон фонтанов откроется 27 апреля, в этот день заработают все фонтаны, находящиеся на эксплуатации в ГБУ "Гормост", - рассказал Окко. Он уточнил, что церемония открытия фонтанов будет проходить у фонтана возле Большого театра, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-мэр столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в столице заработают около 570 фонтанов разных размеров - от маленьких до больших, а в церемонии открытия сезона фонтанов примут участие руководители города.

Напомним, первый комплекс фонтанов заработал в этом году 12 апреля - руководство ВВЦ, несмотря на прохладную погоду и весенние снегопады, решило не изменять традиции и дало водный "салют" на Главной аллее в День космонавтики. "Из-за погодных условий технические службы ВВЦ в течение нескольких недель проводили дополнительные работы по очистке аллеи и фонтанных чаш, чтобы не нарушить традицию запуска фонтанов именно в этот день", - отметила пресс-служба ВВЦ.

В 2011 году церемония открытия сезона фонтанов в Москве состоялась 29 апреля, а в 2012 году первоначально ее назначили на 30 апреля, но затем приняли решение перенести на более раннюю дату.