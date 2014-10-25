Эмблему чемпионата мира по футболу представят на фасаде Большого театра

На фасаде Большого театра покажут эмблему Чемпионата мира по футболу

Эмблему чемпионата мира по футболу 2018 года представят на фасаде Большого театра 28 октября в рамках световой шоу-проекции.

"Большой театр является одним из наиболее узнаваемых в мире символов России. Официальная эмблема ЧМ-2018 не оставит никого равнодушным и станет ярким отражением исторического турнира", - сообщил гендиректор оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018 Алексей Сорокин.

Световое шоу стартует одновременно с прямым эфиром передачи "Вечерний Ургант", в рамках которой также будет презентован логотип турнира.

Начало светового шоу - в 23.30.