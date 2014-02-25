"Царская невеста" вернулась в Большой театр

Опера "Царская невеста". Фото: ИТАР-ТАСС

В Большой театр возвращается самая популярная опера Римского-Корсакова "Царская невеста". Ее показ пройдет 25 февраля на исторической сцене.

"Царская невеста" - одна из самых популярных опер в репертуаре Большого. За основу обновленной версии взяли классическую постановку 1955 года с участием Елены Образцовой, Галины Вишневской и сценографией прославленного Федора Федоровского.

Декорации Федоровского пришлось модернизировать, так как в свете современных мощных софитов они бы выглядели плоскими. Сам спектакль также пытались сделать более легким и понятным современному зрителю. Хотя в "Царской невесте" фигурируют исторические персонажи, история в опере лишь фон.

Главная героиня – купеческая дочь Марфа Собакина, которую царь Иван Грозный выбрал себе в жены. Помимо царя Марфа приглянулась опричнику Грязному. У Марфы же есть жених, и ухаживания новоявленных кавалеров девушку не радуют.

Спустя две недели после царских смотрин Марфа неожиданно скончалась. Этот эпизод Карамзин упомянул в своей "Истории государства российского".

"Царская невеста" выделяется из ряда опер Римского-Корсакова. Индивидуальность определялась замыслом: эпос и философия потеснились, уступив место исследованию страстей человеческих. В этой опере они накалены до предела", - отметили в Большом театре.

Следующие показы оперы – в мае.