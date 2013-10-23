Форма поиска по сайту

23 октября 2013, 09:27

Культура

Николай Цискаридзе отменил свой бенефис в Большом театре

Николай Цискаридзе отказался выступать с бенефисом в Большом театре

Николай Цискаридзе отказался участвовать в бенефисном спектакле "Щелкунчик", который запланирован на 31 декабря на сцене Большого театра. Экс-премьер ГАБТа отметил, что "танцевать надо, когда можется".

"Щелкунчик" должен был стать своего рода прощанием Цискаридзе со сценой Большого театра, в котором артист работал 21 год, сообщает телеканал "Москва 24".

С просьбой организации бенефиса для Цискаридзе к директору театра обратился министр культуры РФ Владимир Мединский.

Согласие было получено, бенефис готовился полным ходом, все билеты на него почти распроданы.

Напомним, Николай Цискаридзе покинул Большой театр 30 июня, когда истекли оба срочных договора Народного артиста с главным театром страны.

