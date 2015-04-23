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Город

23 апреля 2015, 14:04

В центре столицы высадят 4 миллиона анютиных глазок

Большой театр благоустройство городское хозяйство Триуфальная площадь анютины глазки парки и пешеходные зоны

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

В Москве начинают сажать виолу или анютины глазки, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

В первую очередь анютины глазки появятся в сквере у Большого театра. В День Победы здесь соберутся на традиционную встречу ветераны ВОВ. Сотрудники "Мосзеленхоза" высадят на Театральной площади более 22 тысяч цветов. Летом на месте виолы появятся петунии и цинерарии.

25 апреля виолу высадят на самом большом цветнике Москвы – у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте. 295 тысяч цветов дополнят рисунок из высаженных еще осенью 100 луковиц тюльпанов. Основой композиции станет тема 70-летия Победы.

А со следующей недели анютины глазки посадят на Манежной, Боровицкой, Болотной, Лубянской площадях, на Лениградском проспекте, Можайском и Рублевском шоссе.

До майских праздников в столице появится более 4 миллионов анютиных глазок.

Анютины глазки (виола, фиалка трехцветная) – однолетнее или двухлетнее растение, которое, как правило, используют для создания цветников. Цветки растения бывают синие, фиолетовые, белые или желтые. Цветут анютины глазки и весной, и летом.


Отметим, что в центре города также планируется высадить почти тысячу деревьев и порядка 32 тысяч кустарников.

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Здесь появятся туя западная, липа крупнолистная, клен остролистный, ясень, рябина обыкновенная, береза пушистая и береза повислая, клен серебристый и конский каштан. В дополнение к этим деревьям деревьев во дворах также намечено высадить по несколько сосен, елей, кленов красных, также яблони, черемуху, дуб красный, бархат амурский, лиственницу европейскую и некоторые другие.

Сюжет: Благоустройство города

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