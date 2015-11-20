В интернете появилась коллекция редких фото Плисецкой

Фото: googlerussiablog.blogspot.ru

С 20 ноября на сайте Академии культуры Google стала доступна коллекция, состоящая из редких архивных фотографий балерины Майи Плисецкой. Сегодня приме Большого театра могло исполниться 90 лет.

Гости сайта могут увидеть не только фотографии Майи Михайловны в сценических образах – Кармен, Китри, Хозяйки медной горы, Авроры, но и уникальные снимки из личного архива.

На сайте показаны фотографии, охватывающий период ее жизни с 30-х годов до 80-х. Все они представлены музеем Большого театра.

Кроме того, Большой театр на своем канале в YouTube опубликовал видео, где артисты делятся своими воспоминаниями о Плисецкой.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=NjX3jjxox2A]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Bolshoi Theatre