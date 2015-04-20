Лучшие спектакли недели: от классического Фигаро к фрекен Жюли с Рублевки

Фото: Михаил Сипко/m24.ru

Эффектное "самоубийство" Чулпан Хаматовой, долгожданная премьера "Свадьбы Фигаро" в Большом и семейная сага "рамтовцев" — выбор недели от нашего театрального обозревателя Натальи Витвицкой.

"Фрекен Жюли"

У руководителя знаменитого берлинского театра "Шаубюне" и завсегдатая Авиньонского фестиваля Томаса Остермайера репутация режиссера, который ставит радикальные спектакли на злобу дня. Классику он всегда "периначивает", а его выводы иногда далеки от авторских. На московской сцене немецкий бунтарь поставил пьесу Стриндберга "Фрекен Жюли", В ее основу легла мрачная история об аристократке, отдавшейся лакею отца от скуки. Ее Остермайер перенес в сегодняшний день, а местом действия сделал безымянную рублевскую резиденцию. Лексику главных героев тоже изрядно "осовременил". Работал режиссер со своей постановочной командой, в состав которой входят Ян Паппельбаум (сценография), Габриэле Фёрингер (костюмы), Даниэль Фрайтаг и Нильс Остендорф (музыкальное оформление), Эрих Шнайдер (свет). Не из Германии в ней только — Себастьен Дюпуэ (Франция), один из лучших специалистов по видео в Европе. Благодаря им кажущийся старомодным сюжет зазвучал совсем по-другому. Перед нами — актуальнейшая драма, посвященная непростой теме: чудовищному разрыву между уровнем жизни современных россиян. Главные герои, составляющие любовный треугольник - дочка московского олигарха, сама Фрекен Жюли (как всегда блистательная Чулпан Хаматова), водитель ее отца Жан (Евгений Миронов) и служанка Кристина (Юлия Пересильд). Все время действия на сцену красиво падает искусственный снег, грохочут клубные хиты из колонок, блестит вычищенный до блеска кафель в гигантской кухне в стиле хай-тек.

Героиня Хаматовой буквально сходит с ума от скуки и безделья. Она и на водителя заглядывается только потому, что не знает, куда себя деть. Пьяная после очередной вечеринки бездумно бросается в его объятия. Жан некстати оказывается ушлым парнем современных нравов. Циником, который страстно завидует свои работодателям, мечтая выбиться в люди. И потому выгодную любовницу начинает шантажировать. Служанка Кристина (кстати — невеста Жана) — девушка из народа, настолько здравомыслящая, что кажется бездушной. Ее мало не трогает история с хозяйской дочкой, она кажется уставшей от жизни.

Заканчивается все трагично, - окончательно обезумевшая главная героиня пытается убить и водителя, и себя. Таким финалом Остермайер выносит приговор современному обществу, в котором большинство, не взирая на статус и финансовое положение, не знают, зачем живут. А если знают, то цели их настолько убоги, что неизбежно приводят авторов к гибели.

"Свадьба Фигаро"

Долгожданная премьера пленительной моцартовской оперы, наверняка, порадует всех ценителей классических постановок без наворотов. Ставит ее известный "хитодел" Евгений Писарев. Художественный руководитель Театра имени Пушкина - автор лучших комедий столицы, включая мхатовских "Примадонн" и недавнюю "Женитьбу Фигаро" с Сергеем Лазаревым в главной роли (на оба спектакля достать билет можно с большим трудом). А после успеха его безоговорочного оперного дебюта (Писарев поставил "Итальянку в Алжире" в Музыкальном театра имени Станиславского и Немировича-Данченко) в том, что в репертуаре Большого появится блестящий спектакль, сомневаться не приходится. Главные партии исполнят молодые артисты труппы (они, кстати, отлично зарекомендовали себя в прошлом сезоне - в остроумном и солнечном спектакле "Так поступают все женщины"). Дирижировать премьерой будет англичанин Уильям Лейси, за сценографию отвечает постоянный соавтор Писарева - Зиновий Марголин.

"Участь Электры"

Грандиозный спектакль Алексея Бородина — одна из самых убедительных удач его театра. Режиссер поставил перед собой амбициозную цель - одолеть трилогию нобелевского лауреата по литературе (1963), американского классика Юджина О`Нила. И ему все удалось. В центре сюжета — история гибели одной семьи на фоне исторических событий, а именно становления США. Любовные страсти, нелепые измены, страшные убийства... В сюжете легко различимы отсылки к древнегреческому мифу об Электре. Отец семейства и сын возвращаются с войны, мать, влюбленная в другого, убивает супруга. Дочь начинает требовать от раненого брата уничтожить преступницу. В итоге погибают все, - неслучайно у артистов на сцене — выбеленные лица, трагические маски. В эффектном спектакле совершенно фантастическая сценография — художник Станислав Бенедиктов выстроил на сцене дом в натуральную величину, а над ним повесил гигантскую луну (привет триеровской "Меланхолии").

Наталья Витвицкая