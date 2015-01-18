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Культурное наследие

18 января 2015, 17:00

Историческому зданию Большого театра исполнилось 190 лет

Большой театр здания культурное наследие сооружения

Знаменитому зданию Большого театра с фасадом, украшенными мощным портиком на восьми колоннах и квадригой Аполлона, исполнилось 190 лет. Открытие театра состоялось 18 января 1825 года.

Новое здание было построено взамен деревянного театра, носящего название Петровский (так как выходило на улицу Петровка), который сгорел во время пожара 1812 года. Первые проекты появились в 1819 году, еще через год началось строительство.

При этом здание должно было стать центром композиции площади и прилегающих улиц. Новый театр, созданный по проекту архитектора Осипа Бове, значительно превосходил Старый Петровский. Открытие состоялось 190 лет назад, 18 января, в тот день в театре звучало "Торжество муз" Алябьева и Верстовского.

Спустя 30 лет это здание тоже сгорело. В огне пропали театральные машины, костюмы, музыкальные инструменты, декорации. От величественного здания остались только каменные стены и колонны портика, которые украшают его и сегодня.

Следующий проект был реализован в 1853 году. Восстанавливать здание доверили профессору Петербургской Академии художеств Альберту Кавосу. При этом работы были выполнены в очень короткий срок - за 16 месяцев. Это было связано с желанием приурочить открытие к коронации Александра II.

Новый театр был открыт в августе 1856 года. Его украсила знаменитая теперь на весь мир скульптурная группа Аполлона, созданная известным русским скульптором Петром Клодтом (прошла квадрига также погибла при пожаре). Центром здания стал зрительный зал, которые вмещал более двух тысяч зрителей. Он также поражал гостей театра своим декором и количеством ярусов (шесть вместе с бельэтажем).

Последняя и самая основательная реконструкция и реставрация театра длилась шесть лет - с 2005 по 2011 год. Был восстановлен исторический облик театра, утраченный за советские годы. В частности, зрительный зал и анфилады обрели тот вид, который и задумывал Кавос.

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