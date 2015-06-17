В Большом театре поддержали идею установки памятника Майе Плисецкой

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Директор Большого театра поддерживает идею установки памятника Майе Плисецкой в Москве. Решение о том, где он может быть установлен, должна принять общественность, заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

"Замечательно отношусь к этой идее. Я считаю, что вопрос, где установить памятник, должен обсуждаться общественностью. Потому что в Большом театре работало колоссальное количество великих людей. Давайте начнем с Федора Шаляпина, Галины Улановой, я могу перечислять великие имена, Галина Вишневская, Борис Покровский.

Это все люди, которые достойны того, чтобы им обязательно в Москве были установлены памятники, безусловно. Поскольку эти люди вошли в историю не только Большого театра, но и в музыкальную историю мировой оперы, мирового балета, эти вопросы надо постепенно рассматривать. Вопрос установки памятника Плисецкой, как одной из великих балерин ХХ века", – цитирует директора театра Агентство "Москва".

Ранее идею установки памятника балерине Майе Плисецкой одобрили в столичном парламенте. Об этом заявил M24.ru глава комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов. Он уточнил, что пока никаких заявок и просьб по установке к ним не поступало.

"Да, действительно надо поставить памятник Майе Плисецкой в Москве", – считает Лавренов.

При этом, по его словам, пока в комиссию не приходило предложений о создании и установке памятника балерине. "К нам еще не обращались официально с заявкой или с просьбой о памятнике", – пояснил глава комиссии.

Напомним, балерина Майя Плисецкая скончалась на 90-м году жизни 2 мая в Германии от сердечного приступа.