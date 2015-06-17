Владимир Урин: "Я не побоялся пригласить в Большой театр Тимофея Кулябина"

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин и главный дирижер Туган Сохиев рассказали на пресс-конференции о планах на 240-й юбилейный сезон, новых постановках и о контракте со скандальным режиссером Тимофеем Кулябиным. Сергей Филин на мероприятии отсутствовал, так как вынужден был улететь на очередную операцию в Ахен.

В 240 сезоне Большой театр намерен сотрудничать с новыми режиссерами и музыкантами. Как уже сообщало M24.ru, Римас Туминас дебютирует в новом сезоне Большого театра как оперный режиссер. Туган Сохиев рассказал, что худрука Театра имени Вахтангова пришлось долго уговаривать, так как Туминас ссылался на большую занятость со своей труппой. Тем не менее он дал положительный ответ. Во второй половине февраля Туминас представит оперу Шостаковича "Катерина Измайлова". В команду он взял своих единомышленников – художника Адомаса Яцовскиса и режиссера и хореографа Анжелику Холину.

Большой театр также намерен предоставить возможность Тимофею Кулябину осуществить проект на своей новой сцене. Туган Сохиев попросил не искать интриги и "сконцентрироваться на этом пункте творчески". Молодой режиссер, оказавшийся в эпицентре судебного разбирательства из-за постановки вагнеровского "Тангейзера" в Новосибирском театре оперы и балета, получил приглашение от руководства Большого после вручения "Золотой маски" прошлого года – призом был отмечена его интерпретация романа Пушкина "Евгений Онегин". Сохиев акцентировал внимание на том факте, что история с "Тангейзером" произошла значительно позже. Договоренности с Кулябиным были достигнуты гораздо раньше. В Большом Кулябину предстоит осуществить постановку спектакля "Дон Паскуале" Доницетти.

Зданию Большого театра исполнилось 190 лет

"Я работаю почти пятьдесят лет в театре, жил в разные времена и очень хорошо их знаю, – высказал свое мнение Владимир Урин, касаясь темы скандала, разгоревшегося вокруг Тимофея Кулябина. – Конечно, я как директор, который в конечном счете отвечает за то, что происходит на сцене, все риски стараюсь учитывать в меру своих возможностей. Если понимаю, что имею дело с одаренными людьми, то стараюсь максимально эту ситуацию из своих рассуждений выбрасывать. История слишком богата примерами, когда человека уничтожали, считали врагом народа, а потом говорили, что он гений. Надо честно относиться к делу, а потом прислушаться и понять, ошибся или нет. Я не исключаю, что в каких-то решениях мы можем ошибиться. Я не боюсь этой ответственности. Оглядываться на то, что кто-то шепчется из-за того, что ты пригласил в театр какого-то человека, не буду. Может получиться спектакль, может оказаться неудачным. Надо стараться услышать тех, кто без конъюнктуры оценивает то, чем мы занимаемся".

Туган Сохиев подчеркнул, что в репертуар необходимо включить музыку эпохи барокко, поэтому среди проектов будущего сезона фигурирует редко исполняемая опера "Роделинда" Генделя. Большой театр намерен осуществить постановку совместно с Английской национальной оперой. Музыкальное руководство над проектом на себя возьмет дирижер дирижер Кристофер Мулдс, крупный эксперт в аутентичном исполнении. Постановкой займется режиссер Ричард Джонс. Премьеру обещают показать в середине декабря.

Музыкальный руководитель также отметил, что театр намерен представить новую редакцию спектакля Дмитрия Чернякова "Евгений Онегин". Речь об обновлении постановки шла еще несколько лет назад. Тогда руководство театра решило не отправлять "Онегина" в архив, а договориться с режиссером о создании версии спектакля. Состав солистов изменится. По словам Сохиева, в театре уже прошли первые прослушивания. "Черняков работает тщательно с артистами. Певцов будет отбирать он сам, а также Александр Ведерников, который является дирижером-постановщиком этого спектакля. Я предоставил им право выбора", – сказал Сохиев.