В Большом театре проводят экскурсии по залам и фойе

"Афиша": Экскурсии по Большому театру

Роскошными интерьерами Большого театра можно полюбоваться, не покупая билет на спектакль за несколько тысяч. Стоимость регулярных часовых экскурсий составляет всего 500 рублей, а для студентов и льготных категорий граждан – 250 рублей.

Осматривать достопримечательности под присмотром экскурсовода посетители начинают в Белом, малом и Большом императорский фойе. Именно там русские цари устраивали свои аудиенции. Здесь и сейчас проходят встречи на высшем уровне.

После пожара 1853 года театр был восстановлен практически из пепла всего за 18 месяцев. А в ходе недавней реставрации Большому вернули приметы императорского статуса – настенные вензеля дома Романовых.

Интересно, что на украшение зрительного зала ушло 900 квадратных метров декора из сусального золота.

В рамках экскурсии можно заглянуть в новый подземный зал-трансформер – Бетховенский. Здесь не только выступают артисты, но и проходят различные встречи на высшем уровне.

А вот закулисье, репетиционные залы и ложи для экскурсантов не доступны.

Добавим, что экскурсии начинаются в 12.00. Чтобы приобрести билет, нужно прийти за два, а то и за три часа до открытия кассы, поскольку везет только первым 15 счастливчикам. Принимаются предварительные заявки на билеты, сейчас - уже на июнь.