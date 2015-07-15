"Онегин" в "Геликоне" и Туминас в Большом: премьеры грядущего сезона

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

М24.ru собрал вместе самые многообещающие музыкальные спектакли в новом сезоне – от дополненной "Иоланты" в Большом до "Евгения Онегина" времен Станиславского в Геликон-опере.

Большой театр: ставка на режиссеров драмы

На двух сценах главного театра страны в новом юбилейном 240-м сезоне появятся как минимум три интригующих оперных спектакля, каждый из которых в перспективе способен произвести фурор.

Первый номер в этом списке – "Катерина Измайлова" Шостаковича. Интересно, что с этим спектаклем дебютирует в оперном жанре удивительный Римас Туминас, литовский режиссер, руководитель Театра имени Вахтангова. Из растиражированной русской классики он умеет доставать такую глубинную драму, которая для каждого сидящего в зале становится пронзительным, даже нестерпимым, очень интимным откровением. Герои Туминаса всегда немного карикатурны, чудаковаты, а центральные женские образы неизменно наивны и чисты. И тем интереснее будет познакомиться с трактовкой такого неоднозначного персонажа как Катерина Измайлова.

Обратиться ко второй редакции оперы Шостаковича предложил Туган Сохиев. Это первая его постановка в сезоне. Она появится на исторической сцене в феврале. Вторая – "Осуждение Фауста" Берлиоза, так же, как и нынешняя "Кармен", припасена на конец сезона.

Интерес к другой новинке подкреплен участием фигуранта драматичной истории с привлечением судебных приставов – Тимофея Кулябина. Молодой режиссер, не понятый священнослужителями Новосибирска, поставит в Большом оперу Доницетти "Дон Паскуале". Кулябин, досконально изучив обстоятельства, в которых композитор создавал образцовую оперу-буффа, пришел к выводу, что автобиографические нюансы, а именно физическое и духовное истощение автора, не могут позволить трактовать "Паскуале" как абсолютную комедию. Кулябин дает опере определение "шкатулка с двойным дном", говоря об автобиографических нюансах, запечатленных в партитуре комедии и обусловленных нестабильным психологическим самочувствием Доницетти. Исходя из этого, режиссер намерен перенести время действия в современность, в среду, которой бы объяснялась горькая авторская насмешка. Опера будет впервые показана в апреле на новой сцене Большого театра.

Самая первая в списке премьер – "Иоланта" Чайковского, дополненная восемью частями из партитуры "Щелкунчика". Именно в таком виде опера исполнялась самим композитором 6 декабря 1892 года.

Инициатива постановки принадлежит руководителю Большого симфонического оркестра — Владимиру Федосееву. В команде с ним — Сергей Женовач. Режиссер не намерен давать приземленную трактовку истории о слепой принцессе, бытовые реалии, по его мнению, тут неприемлемы. Сказка останется сказкой. Премьера пройдет 28 октября на исторической сцене.

"Новая опера": ни шагу назад

"Саломея" – одна из самых парадоксальных опер в контексте современного театрального репертуара. С одной стороны, публика проявляет к пьесе Уайльда и к сочинению Рихарда Штрауса колоссальный интерес: любое концертное исполнение собирает вокруг себя ценителей немецкоязычной музыки, смакующих необыкновенное мелодическое богатство партитуры. С другой – скабрезность тематики, брутальность и инфернальность героев, их патологии, истеричность, количество убийств, не пропорциональное скромному хронометражу, подчеркнутый натурализм – все эти факторы вычеркивают "Саломею" из репертуарного ядра театров.

"Скерцо со смертельным исходом", как сам Штраус назвал "Саломею", не получило полноценного воплощения ни в одном музыкальном театре Москвы. "Новая опера" первой почувствовала, что предрассудки – не повод игнорировать шедевр Штрауса, и этой мудрой позицией лишний раз доказывает, что европейские тенденции – понятное для театра пространство.

Над спектаклем работают молодые постановщики: режиссер Екатерина Одегова и художник Этель Иошпа. Их первая самостоятельная работа в Новой Опере – сценическая фантазия "Интимный дневник" на музыку Яначека вошла в лонг-лист номинантов на театральную премию "Золотая маска". Музыкальный руководитель будущей премьеры – главный дирижер театра Ян Латам-Кениг.

Премьера состоится 14 и 17 сентября.

Камерный музыкальный театр Покровского: ностальгия с чешским оттенком

С оперой Леоша Яначека "Приключения лисички-плутовки" в столичных театрах и вовсе не складываются отношения, чего не скажешь о европейских площадках. К примеру, Глайндборнский фестиваль включил ее в число постановок следующего года.

Несправедливость исправит Театр Покровского, где в начале ноября Геннадий Рождественский и Михаил Кисляров представят свою трактовку единственной оперы, имеющей в своей основе серию карикатурных рисунков животных. Создатели спектакля намерены насытить его пластикой и хореографией, задействовать все возрастные группы артистов, включая самых маленьких.

С Михаилом Кисляровым над "самой ностальгической оперой на свете", как говорил о ней Милан Кундера, работают две молодые художницы – Ася Мухина (сценография), сокуратор таких международных проектов, как фестиваль перформансов Calabi-Yau, "Ночь в Музее" (2012) в ММОМА, и Ваня Боуден (костюмы), известная по работе с "Гоголь-центром", "Et Cetera", "Школой-студией МХАТ".

Премьерные показы намечены на 4, 5 и 6 ноября.

"Геликон-опера": возвращение к истокам

Самое главное событие нового сезона для "Геликон-оперы" – открытие после затянувшегося ремонта сцены на Большой Никитской. Худрук Дмитрий Бертман, кажется, до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что скитания позади, и вместо котлована, где пришлось петь солистам театра, теперь роскошный зал.

Свою радость "Геликон", конечно, разделит с публикой – целую неделю, начиная с 31 октября, труппа театра проведет в атмосфере безудержного праздника, гала-концертов, в которых примут участие все поколения артистов. Структура концерта – 25 номеров – тоже не случайна, а обусловлена юбилейным сезоном. Геликоновцы напомнят зрителю и самим себе, как они выросли за четверть века. Постановку гала-концерта, конечно, готовит Дмитрий Бертман, сценографию пригласили создать главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Самой интересной премьерой на обновленной сцене обещает стать "Евгений Онегин", реконструкция постановки, осуществленной Константином Станиславским в 1922 году. Ход очень нестандартный, характерный больше для балетной сферы, чем для оперной. Это будет самая классическая трактовка "Онегина" из ныне существующих.

Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко: "Аладдин по-русски"

Первая оперная премьера в "Стасике" состоится в конце января – латвийский режиссер Андрейс Жарагс представит свою интерпретацию оперы Массне "Манон". Музыкальное руководство спектаклем возьмет на себя Феликс Коробов.



До этого момента в театре выйдет другая новинка, адресованная маленьким зрителям – "Волшебная лампа Аладдина", опера Нино Роты, которая впервые прозвучит на русском языке. "Аладдин", показанный в Неаполе в 1968 году, претерпел множество переводов: в последние несколько лет постановка была осуществлена на немецком, голландском, французском языках.

Репетиции в Музыкальном театре в самом разгаре. Спектакль увидит свет 2 октября.