Цискаридзе и Большой театр официально отказались от "мировой"

Николай Цискаридзе. Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу, 12 апреля, в Тверском суде Москвы проходят слушания по иску премьера балетной труппы Николая Цискаридзе. В ходе заседания официально утвержден отказ обеих сторон от мирового соглашения. Об этом информирует корреспондент М24.ru.

Накануне сообщалось о том, что театр отказался разрешить конфликт мирным путем, так как танцовщик "предложил заведомо неприемлемые условия". Артист обратился с иском в суд, посчитав незаконными выговоры, предъявленные ему руководством ГАБТ.

Как отметил представитель театра Анна Иванова, оба выговора Цискаридзе законны и обоснованны. Администрация Большого имела полное право принять правила внутреннего распорядка и запретить артистам выступления в СМИ без предварительного согласования.

В ходе пятничного судебного заседания представитель ГАБТ заявила, что по Трудовому Кодексу руководство театра может уволить Цискаридзе, так как тот нарушил дисциплину. Однако было решено ограничиться выговором в надежде на то, что артист "исправится".

При этом, по словам Ивановой, артист продолжает давать интервью, порочащие репутацию Большого театра. В частности, Цискаридзе говорит о маленьких зарплатах и о том, что сотрудникам ГАБТ не оказывают медицинскую помощь.

В свою очередь сторона истца заявила, ограничение права на публичные высказывания являются нарушением Конституции.

Что касается "неприемлемых условий", которые Цискаридзе якобы предложил руководству ГАБТ в обмен на отзыв иска, то, по словам артиста, он их не предлагал вовсе. Танцовщик назвал действия представителей театра очередным пиар-ходом.

Напомним, что 9 апреля в Тверском районном суде состоялось предварительное слушание по иску ведущего солиста балета Большого театра Николая Цискаридзе к руководству балета ГАБТ. В своей претензии артист требует отменить два выговора, которые, по его мнению, были вынесены ему незаконно. Противостояние Цискаридзе с начальством обострилось после нападения на худрука балетной труппы Сергея Филина.

Поводом для разногласий стало интервью Цискаридзе Би-би-си. В нем танцовщик призвал российские власти уволить руководство театра. Артист обвинил администрацию ГАБТа в травле и в попытках дискредитировать его, после чего руководство театра обвинило Цискаридзе в нарушении трудовой дисциплины.