11 марта 2015, 16:55

Культура

В Большом театре в рамках мировой премьеры станцуют "Гамлета"

Фото: www.bolshoi.ru

11 марта в Большом театре пройдет серия премьерных показов балета "Гамлет".

Над спектаклем работали артисты мировой величины: британский режиссер Деклан Доннеллан (основатель знаменитого театра Cheek by Jowl), сценограф Ник Ормерод (худрук театра Cheek by Jowl) и хореограф Раду Поклитару, участвовавший в постановке церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи. Дирижер-постановщик балета – Игорь Дронов.

Генеральная репетиция "Гамлета" состоялась 10 марта. Показ спектаклей продлится до 15 марта.

"Гамлет" – трагедия Уильяма Шекспира в пяти актах. Не только одна из самых известных его пьес, но и одна из самых знаменитых пьес в мировой драматургии. Это самая длинная пьеса Шекспира – в ней почти 30 тысяч слов.

Трагедия основана на легенде о датском правителе и посвящена мести – главный герой ищет отмщения смерти своего отца. Исследователи считают, что сюжет пьесы заимствован Шекспиром из пьесы Томаса Кида.

