В Большом театре в рамках мировой премьеры станцуют "Гамлета"

Фото: www.bolshoi.ru
11 марта в Большом театре пройдет серия премьерных показов балета "Гамлет".
Над спектаклем работали артисты мировой величины: британский режиссер Деклан Доннеллан (основатель знаменитого театра Cheek by Jowl), сценограф Ник Ормерод (худрук театра Cheek by Jowl) и хореограф Раду Поклитару, участвовавший в постановке церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи. Дирижер-постановщик балета – Игорь Дронов.
Генеральная репетиция "Гамлета" состоялась 10 марта. Показ спектаклей продлится до 15 марта.
Трагедия основана на легенде о датском правителе и посвящена мести – главный герой ищет отмщения смерти своего отца. Исследователи считают, что сюжет пьесы заимствован Шекспиром из пьесы Томаса Кида.
[html][/html]
Сайты по теме