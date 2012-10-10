В Москве назовут лауреатов литературной премии "Ясная Поляна"

Русский писатель Лев Толстой в Ясной Поляне, 1908 год. Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 10 октября, в Бетховенском зале Большого театра назовут имена лауреатов десятой ежегодной общероссийской литературной премии "Ясная Поляна".

Традиционно награда присуждается в номинациях "XXI век" и "Современная классика". В этом году появилась номинация "Детство. Отрочество. Юность". Она, рассказал ИТАР-ТАСС председатель жюри конкурса Владимир Толстой, будет вручаться за "способность заложить понятия справедливости, уважения и любви подрастающего поколения".

В номинациях "XXI век" и "Детство. Отрочество. Юность" отобрано 6 и 3 произведения соответственно. Они принадлежат таким авторам, как Олег Павлов, Евгений Касимов, Юрий Петкевич, Юрий Буйда, Марина Степанова, Андрей Столяров, Марина Аромштам, Андрей Дмитриев, работающим в соавторстве Андрею Жвалевскому и Евгении Пастернак.

Писатели, вошедшие в "короткий список", поделят между собой 150 тысяч рублей. Денежное вознаграждение в номинации "Детство. Отрочество. Юность" составит 300 тысяч рублей, "XXI век" - 750 тысяч рублей. Лауреат в номинации "Современная классика" будет выбран членами жюри, его награда составит 900 тысяч рублей.

Премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Льва Толстого. Жюри выбирает из российских авторов тех, чьи произведения сохраняют традиции классической литературы и одновременно обозначают актуальные тенденции современной русской литературы.