По московским меркам: Самая большая сцена страны

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где в Москве эстакада-рекордсмен? Какая картинг-трасса в городе длиннее других? Самая крупная букмекерская контора столицы — это...? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Театральная жизнь столицы сегодня кипит, как никогда. Москвичам есть из чего выбирать – Москва знаменита немалым числом театральных сцен. Самой масштабной в России и одной из крупнейших в Европе считается сцена Большого театра.

"Большая Москва": Большой театр

История Большого театра, по праву являющегося национальным символом нашей страны, насчитывает более 230 лет: основан он был еще при императрице Екатерине II. За это время немало русских и зарубежных трупп радовали и удивляли зрителей своими представлениями. Начало XXI века ознаменовалось реконструкцией здания театра, вернувшей строению его прежний исторический облик и в то же время открывшей новые технологические возможности перед создателями спектаклей. В театре после реконструкции появилось фактически четыре сцены, представляющие собой сменные платформы. Площадь главной сцены – около 450 квадратных метров при общей площади театра, равной 72 000 квадратных метров. Установленное оборудование позволяет активно внедрять визуальные и аудио-эффекты. Расширенная оркестровая яма Большого театра является одной из самых больших в мире и вмещает до 130 музыкантов.

Фото: ТАСС/Астапкович Владимир

В мировом масштабе одной из крупнейших считается сцена Большого театра в Варшаве, ее площадь вместе с авансценой составляет более 1 000 квадратных метров. Кроме названия, московский и варшавский театры объединяет местоположение – оба они находятся на Театральной площади. Если оценивать общую площадь театров мира, рекордсменом является Большой театр Китая, известный как "Жемчужина на воде". Его общая площадь практически в три раза больше площади Большого театра в Москве и составляет 210 000 квадратных метров. За внешний вид "Жемчужину на воде" жители прозвали "яйцом".