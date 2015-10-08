Большой театр представит дореволюционные афиши в цифровом виде

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Большой театр оцифрует около 4,5 тысячи дореволюционных афиш Императорского театра, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заведующую музеем театра Лидию Харину.

"Музей проводит высококачественное сканирование документов. Сейчас планируется отсканировать разноформатные афиши Императорского театра (около 4,5 тысячи штук). Работа очень трудоемкая, так как афиши сшиты в огромные книги, а бумага, на которой они напечатаны, достаточно тонкая", – пояснила Лидия Харина.

Она также добавила, что это не первая часть работ по оцифровке. Уже отсканировано более 2 тысяч старинных фотографий и выпущен альбом с ними. Также в этом году переведен в цифровой вид фонд русского артиста балета, балетмейстера, заслуженного артиста Императорских театров Александра Горского.

"Это около 500 единиц хранения – рукописный материал, фотографии, эскизы, также планируем выпустить в следующем году книгу с неопубликованными материалами Александра Горского", – уточнила заведующая музеем Большого театра.

Зданию Большого театра исполнилось 190 лет

Помимо этого, отсканирован фонд фотографий с автографами таких артистов, как Федор Шаляпин, Ирина Архипова, Галина Уланова, Маттиа Баттистиини, Лины Кавальери и так далее.

Лидия Харина пояснила, что оцифровка осуществляется для того, чтобы сделать доступ и просмотр фондов музея более легким, а также для формирования выставок, издательской деятельности.

"В этом году музей начал работать в специализированной музейной электронной базе данных КАМИС (комплексная автоматизированная музейная информационная система), и предполагаем выкладывать всю информацию там. Это только начало, предполагаем, что работа будет продолжена и в следующем году", – заключила Лидия Харина.

Ранее m24.ru сообщало об оцифровке десяти годовых подшивок первой детской газеты СССР – "Ленинские искры". Издания с 1929 – по 1941 годы за исключением трех годовых комплектов были переданы Президентской библиотеке.

В разное время на страницах газеты появляются имена лучших литераторов того времени. Среди них Аркадий Гайдар, Максим Горький, Александр Куприн, Михаил Зощенко, Лев Кассиль, Борис Житков, Корней Чуковский, Сергей Михалков, Виталий Бианки, Ольга Берггольц, Самуил Маршак, Леонид Пантелеев, Вадим Шефнер, Михаил Веллер и многие другие.

Как отмечают в Президентской библиотеке, оцифрованные издания газеты станут достойным вкладом в библиотечные фонды, которые составляют сегодня уже около 400 тысяч единиц хранения.