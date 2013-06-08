Форма поиска по сайту

08 июня 2013, 23:23

Культура

Николай Цискаридзе уйдет из Большого театра

Николай Цискаридзе покинет Большой театр

Большой театр не будет продлевать контракт с Николаем Цискаридзе, который истекает 30 июня. Такое решение принял генеральный директор театра Анатолий Иксанов.

Сейчас у танцовщика две должности - премьер балетной труппы и педагог-репетитор.

Напомним, отношения артиста и его руководства окончательно испортились весной. Цискаридзе сделали несколько выговоров, которые он пытался оспорить через суд.

Танцовщик работает в ГАБДТ с 1992 года.

Большой театр Николай Цискаридзе

