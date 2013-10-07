Прощальные бенефисы Николая Цискаридзе состоятся в Большом театре

Николай Цискаридзе. Фото: ИТАР-ТАСС
Николаю Цискаридзе позволили станцевать Щелкунчика в одноименном новогоднем спектакле на сцене Большого театра. Эти выступления станут своего рода прощальными бенифисами артиста.
Танцевать Щелкунчика Цискаридзе, с которым руководство ГАБТа отказалось продлевать контракт, предложили министр культуры РФ Владимир Мединский и гендиректор ГАБТа Владимир Урин.
По словам Мединского, который выступил на заседании секретариата Союза театральных деятелей 7 октября, экс-премьер Большого "великий артист и заслужил такого прощания", сообщает РИА Новости.
Премьера "Щелкунчика" запланирована на 31 декабря.
Ссылки по теме
- Николай Цискаридзе вернется на сцену Большого театра
- Николай Цискаридзе покидает Большой театр
- Цискаридзе и Большой театр официально отказались от "мировой"
Напомним, Николай Цискаридзе покинул Большой театр 30 июня, когда истекли оба срочных договора Народного артиста с главным театром страны.
Цискаридзе проработал в Большом театре больше 20 лет. Однако отношения с работодателем у Цискаридзе были непростыми. Артист не раз выступал с критикой в адрес руководства. В последние полгода это вылилось в несколько судебных тяжб.