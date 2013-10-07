Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября 2013, 14:59

Культура

Прощальные бенефисы Николая Цискаридзе состоятся в Большом театре

Николай Цискаридзе. Фото: ИТАР-ТАСС

Николаю Цискаридзе позволили станцевать Щелкунчика в одноименном новогоднем спектакле на сцене Большого театра. Эти выступления станут своего рода прощальными бенифисами артиста.

Танцевать Щелкунчика Цискаридзе, с которым руководство ГАБТа отказалось продлевать контракт, предложили министр культуры РФ Владимир Мединский и гендиректор ГАБТа Владимир Урин.

По словам Мединского, который выступил на заседании секретариата Союза театральных деятелей 7 октября, экс-премьер Большого "великий артист и заслужил такого прощания", сообщает РИА Новости.

Премьера "Щелкунчика" запланирована на 31 декабря.

Ссылки по теме


Напомним, Николай Цискаридзе покинул Большой театр 30 июня, когда истекли оба срочных договора Народного артиста с главным театром страны.

Цискаридзе проработал в Большом театре больше 20 лет. Однако отношения с работодателем у Цискаридзе были непростыми. Артист не раз выступал с критикой в адрес руководства. В последние полгода это вылилось в несколько судебных тяжб.

Сюжет: Большой театр vs Цискаридзе
Большой театр Николай Цискаридзе бенефисы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика