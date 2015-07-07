Каникулы на сцене: в какие театры можно сходить летом

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На карте Москвы остается все меньше функционирующих летом театров – перед выходными, к примеру, отыграли последние спектакли в сезоне и ушли на каникулы вахтанговцы и актеры Театра имени Пушкина. Однако дефицита в спектаклях столица не испытывает. О том, где можно укрыться от зноя и одновременно приобщиться к прекрасному, рассказывает m24.ru.

Музыкальный театр

Главный театр страны не только еще не готов уйти в отпуск. На следующей неделе, 15 июля, на исторической сцене будет представлена первая полноценная работа Тугана Сохиева как дирижера-постановщика – "Кармен" Бизе. Главная партия рассчитана на четырех солисток (Агунда Кулаева, Вардуи Абрамян, Юлия Мазурова, Светлана Шилова), Хосе споют в очередь Олег Долгов и Мурат Карахян, Эскамильо – Эльчин Азизов и Николоз Лагвилава. Постановкой занимался режиссер Алексей Бородин, бессменный худрук РАМТа вот уже на протяжении тридцати пяти лет.

22 июля в Большом состоится еще одна премьера, на этот раз балетная. Кирилл Серебренников и молодой композитор Илья Демуцкий, выпускник Санкт-Петербургской консерватории, представят постановку "Герой нашего времени" в хореографии Юрия Посохова. Для театра опыт заказа музыки для балета входит в хорошую традицию. Достаточно вспомнить опыт предыдущих лет, когда Леонид Десятников писал музыку к балету Ратманского "Утраченные иллюзии", а над музыкальным полотном для детского спектакля "Мойдодыр" работал Ефрем Подгайц.

Илья Демуцкий – лауреат многочисленных композиторских конкурсов. Среди его наград – медаль Президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано. С Серебренниковым молодой человек сработался в рамках проектов "Гоголь-центра" – он выступил автором музыки к спектаклям "(М)ученик" и "Кому на Руси жить хорошо". Что касается самого Кирилла Семеновича, то в этот раз простор для творчества был шире, чем обычно – именно ему принадлежит либретто к балету. Спектакль покажут пять раз, и им завершится сезон.

Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко тоже припас на летние месяцы премьеру "Вечер балетов Джерома Роббинса" Творчество этого выдающегося американского хореографа является важной вехой в истории балетного театра второй половины XX века. Из его богатого наследия, в которое входит не только классическая хореография, но и работы в бродвейских мюзиклах и на киноэкране, театр выбрал три одноактных балета на музыку Фредерика Шопена – "В ночи", "Другие танцы" и "Концерт". Первый представляет собой поэтическую зарисовку, вдохновленную ноктюрнами Шопена. Второй, помимо прочего, интересен тем, что создавался для наших соотечественников – Натальи Макаровой и Михаила Барышникова. Последний балет "Вечера" – серия комических скетчей из жизни любителей музыки. Все три балета входят в репертуар ведущих мировых театров, однако до этого момента на московской сцене не появлялись ни разу.

После премьеры Музыкальный театр проработает до 3 августа включительно. Опероманы, не успевшие посмотреть "Медею", которую музыкальные критики единодушно назвали событием сезона, получат шанс насладиться шедевром Керубини дважды – 26 и 29 июля. Заглавную партию исполнят Хибла Герзмава и Наталья Мурадымова.

"Сказки Гофмана", "Евгений Онегин", "Тангейзер", "Травиата" – эти и другие постановки театр будет играть весь июль.

Драматический театр

Тем, кто предпочитает театр, в котором не поют, тоже не стоит отчаиваться. До конца месяца проработает "Ленком". Помимо легендарной рок-оперы "Юнона и Авось", визитной карточки театра, которой по традиции завершают сезон, здесь можно посмотреть постановку Константина Богомолова "Борис Годунов", вышедшую осенью прошлого года. Каникулы труппы Марка Захарова закончатся в первых числах сентября. Откроет сезон "Вальпургиева ночь" с Игорем Миркурбановым в главной роли.

Доигрывает июль Мастерская Петра Фоменко. 26 июля премьерным спектаклем "Сон в летнюю ночь" (режиссер Иван Поповски) театр завершит сезон, а в августе отдаст свою сцену актерам из "Эрмитажа".

До конца месяца доступны для публики два театра-антагониста – "Современник" и "Сатирикон". В первом играют все ключевые спектакли репертуара – от "Пигмалиона" Туминаса и "Трех сестер" Галины Волчек до премьерных "Загадочное ночное убийство собаки" с Шамилем Хаматовым и Нелли Уваровой и "Потанцуем?" по пьесе Улицкой.

Подопечные Константина Райкина, который на днях отпразднует юбилей, до 30 июля покажут еще четыре раза свежую премьеру на деликатную тему "Все оттенки голубого". Трижды будет представлена вариация на тему шекспировского сюжета "Укрощение строптивой". Завершит сезон спектакль "Кухня" по Уэскеру.

Электротеатр "Станиславский" тоже не намерен пока отправлять труппу на отдых. Во-первых, сверлийская сага подошла к концу и нуждается в обсуждении и осмыслении. Во-вторых, немецкий режиссер Хайнер Гtббельс гостит в вотчине Юхананова, и о результатах его присутствия в Москве мы узнаем в новом сезоне. В любом случае пока Электротеатр играет свои новинки – "Вакханок", "Синюю птицу", "Человеческое использование человеческих существ", "Пушкин+".

16 июля в поле зрения театралов вернется Театр имени Моссовета. После паузы, сделанной на время проведения Чеховского фестиваля, труппа выйдет на родную сцену. До 24 августа будут показаны старые, но проверенные хиты: некогда скандальный мюзикл "Иисус Христос – суперзвезда", музыкальный хоррор "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". Среди новинок в репертуаре Моссовета – "Морское путешествие 1933 года" и "Римская комедия". Спектакли будут идти плотно как на основной сцене, так и "Под крышей".