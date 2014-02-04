Доступный мир закулисья: собираемся на экскурсии в театры Москвы

Фото: М24

Любите театр, но во время спектакля вам сложно усидеть в зрительском кресле? Хочется подняться на подмостки, заглянуть в реквизиторский цех, попудрить нос в гримерке артиста и подержать в руках череп королевского шута Йорика? Тогда спешите записаться на экскурсии в ведущие театры Москвы. Это хорошая возможность досконально изучить манящий мир сценического искусства. M24.ru – о лучших театральных экскурсиях этого сезона.

Театр имени Пушкина. Фото: ИТАР-ТАСС

Театр имени Пушкина

Во время часовой экскурсии "Волшебный мир кулис" по старинному особняку, появившемуся на Тверском бульваре в конце XVII века, посетителям расскажут об истории строительства здания. Оказывается, предшественником современного театра Пушкина был Камерный театр.

А еще вы узнаете, как в нынешнем театре проходят репетиции и играются спектакли. Экскурсоводы познакомят гостей со сценическим пространством, проводят за кулисы, покажут фотовыставку, театральный реквизит и даже разрешат примерить некоторые костюмы.

Начало: в феврале экскурсии будут начинаться в 15.30

Как записаться на экскурсию: по телефонам (495) 694-27-60, (495) 694-16-95 или по электронной почте admin@teatrpushkin.ru. В электронном письме не забудьте указать телефон, по которому с вами можно связаться.

Театр имени Вахтангова. Фото: ИТАР-ТАСС

Театр имени Вахтангова

Побывать на сцене, за кулисами в мемориальном кабинете Симонова и Ульянова, в "сталинской" ложе и в экспозиционном зале, где представлены историческая фотовыставка и выставка костюмов, можно в рамках проекта "Экскурсия по театру. Прошлое и настоящее". Длится мероприятие в течение часа.

Начало: 8 февраля – 12.00, 9 февраля – 15.00, 14 февраля – 12.00, 21 февраля – 12.00, 8 марта – 12.00, 9 марта – 12.00, 14 марта – 12.00, 21 марта – 12.00, 22 марта – 12.00, 29 марта – 12.00.

Билеты: 500 рублей

Как записаться на экскурсию: по телефонам (499) 241-16-79, (499) 241-16-93; можно воспользоваться обратной связью.

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский театр кукол

Маленькие зрители и их родители смогут вблизи рассмотреть кукол из папье-маше, материи, пряжи и дерева, а еще пообщаться с артистами и режиссерами театра. В рамках экскурсии посетителям расскажут историю одного из старейших театров в России. Также в программе – прогулки по театру, закулисью и театрально-анимационным мастерским "Там". В Мастерских ребят научат создавать удивительных кукол, объекты из песка и оптические игрушки.

Любознательным гостям расскажут, как создавались самые известные спектакли в Московском театре кукол. Экскурсия длится час.

Начало: уточнить в театре

Как записаться на экскурсию: по телефону (499) 558-01-58

Большой театр. Фото: ИТАР-ТАСС

Большой театр

В главном театре страны организуют экскурсии для разных категорий посетителей. Индивидуальные часовые экскурсии здесь проходят по понедельникам, средам и пятницам. По театру гуляют группами, количество которых не превышает 15 человек.

Заявки на коллективные экскурсии принимаются по почте museum@bolshoi.ru. Не забудьте указать дату и время посещения, тему экскурсии, количество посетителей со списком их фамилий. Коллективные полуторачасовые экскурсии проходят по понедельникам, вторникам, средам и пятницам.

Льготные экскурсии рассчитаны на учеников 8-11 классов, студентов дневной формы обучения и льготные категории граждан.

Начало: индивидуальные экскурсии – в 12.10; коллективные экскурсии – с 10.00 до 16.00.

Билеты: для индивидуальных экскурсий билет можно купить в день мероприятия в кассе подъезда №12 исторического здания театра.

Как записаться на экскурсию: по телефону (495) 455-5555; по почте museum@bolshoi.ru

МХТ имени Чехова. Фото: ИТАР-ТАСС

МХТ имени Чехова

Здесь можно посетить музей МХАТ, дом-музей Станиславского, музей-квартиру Немировича-Данченко. В музее театра покажут записи спектаклей МХАТ имени А. П. Чехова, в доме-музее Станиславского - запись спектакля "Синяя птица" по пьесе Мориса Метерлинка.

Также при музее МХАТ работают лектории: театрализованный, исторический, познавательный.

Для желающих организуют экскурсии по гримуборным Константина Станиславского, Олега Ефремова и мемориальному кабинету Владимира Немировича-Данченко.

Начало: уточнять в театре

Билеты: показы записей спектаклей – 50 рублей; лектории – от 550 до 3000 рублей; экскурсии по гримуборным и мемориальному кабинету – от 250 до 1500 рублей.

Как записаться на экскурсии: (495) 692-51-87; (495)629-41-58 ; 8(495)629-94-77

РАМТ. Фото: ИТАР-ТАСС

РАМТ

В Российском академическом молодежном театре экскурсии можно посетить в рамках образовательного проекта – клуб "Театральный словарь". Рассчитан он на подростков и их родителей, которые хотят овладеть театральными профессиями. Занятия длятся два года, по одному в месяц. Ученикам расскажут, как различать происходящие на сцене явления, а затем предложат попробовать себя в качестве режиссера, гримера, драматурга, костюмера. На некоторые занятия приглашаются известные актеры, режиссеры, художники и драматурги, которым можно задавать вопросы.

Первый год обучения включает в себя несколько разделов – это экскурсия по закулисью, рассказ о театре дель Арте, знакомство с бутафорией и реквизитом. Также посетителей познакомят с античным и современным театрами, приобщат к процессам создания грима, костюмов, пьес и звукового сопровождения для спектаклей.



Экскурсии, "Макет спектакля", "Освещение спектакля", "Система Станиславского", "Озвучивание. Театр и кино", "Сценография", "Пластика и хореография в спектакле" - задачи, которые ставят во время второго года обучения.

22 февраля и 22 марта учеников первого года ждут занятия по темам "Бутафория" и "Диалог. Драма. Драматургия" соответственно.

15 февраля и 15 марта для учеников второго года проведут занятия "Озвучивание. Театр и кино" и "Сценография".

Начало: 16.00, 18.00

Как записаться на экскурсию: (495) 692-66-76; 8 (903) 013-69-58; 8 (916) 633-11-62; или по электронной почте alla.lisitsina@inbox.ru.