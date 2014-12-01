В Большом театре под Новый год покажут историю Кая и Герды

"Афиша": В Большом театре поставили оперу "История Кая и Герды"

На новый сцене Большого театра - премьера, которая перенесет зрителей в мир Снежной королевы. Здесь представили оперу "История Кая и Герды", поставленную по пьесе современного оперного классика Сергея Баневича.

Кай и Герда в произведении Баневича - не брат и сестра, и их нежная дружба постепенно перерастает в первую любовь. Немного другая здесь и Снежная королева - не такая, как у Андерсена и Шварца.

"Наша Снежная королева - воплощение холода, такое инфернальное существо. Она забирает тепло человеческих душ и выбрасывает обратно "отработанный" материал. При всем этом она притягательна", - рассказала телеканалу "Москва 24" исполнительница роли Снежной королевы Светлана Шилова.

Впервые "Историю Кая и Герды" поставили в Мариинском театре в 1980 году, там она с успехом шла на протяжении 30 лет. Московская опера слегка отличается от классической: композитор дописал для нее несколько новых номеров. Например, зрители увидят танец с волшебным зеркалом, которого не было в оригинале. Осколки именно этого зеркала разлетелись затем по миру, а один из них угодил в сердце Кая.

В Большом театре "Историю Кая и Герды" поставила молодая команда. Режиссером выступил Дмитрий Белянушкин, который всего два года назад окончил РУТИ ГИТИС, но уже успел поставить в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко оперу "Слепые. Песни у костра".

На "Историю Кая и Герды" можно идти всей семьей - с детьми от 6 лет. Ближайшие показы оперы - 27, 28, 30, 31 декабря, а также 2, 3, 4: 6, 7 января.