Большой театр показал один день из своей жизни онлайн

Большой театр проводит онлайн-трансляцию репетиций балета

Онлайн-трансляцию одного дня из жизни Большого театра показали в сети. Мероприятие приурочено к Международному дню балета, который отмечают первого октября. В нем приняли участие пять балетных трупп из Австралии, России, Англии, Канады и США.

Трансляция из Большого началась в 10.00 на официальном канале театра на YouTube и продолжалась четыре часа. Любой желающий мог посмотреть репетиции спектаклей "Укрощение строптивой" и "Легенда о любви", заглянуть за кулисы и послушать интервью с участниками труппы: прима-балерины Светланы Захаровой, художественного руководителя балета Сергея Филина и других.

Добавим, в рамках Дня балета было организовано сразу несколько трансляций. Первая началась в Мельбурне в шесть утра по московскому времени, Россия стала второй и передала эстафету Лондону. Позже покажут онлайны из Канады и Америки. Танцевальный марафон будет длиться более двадцати часов.

Запись трансляции из Большого театра завтра выложат на YouTube.

Напомним, первой онлайн-трансляцией из Большого стала тожественная церемония открытия театра в 2011 году после шестилетней реконструкции. Спустя год Большой театр стал транслировать танцевальный постановки. Так, в режиме онлайн показали балеты "Корсар", "Ромео и Джульетта" и другие.