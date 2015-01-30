В финале Australian Open сыграют Джокович и Маррей

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В финале мужского одиночного разряда на Australian Open встретятся серб Новак Джокович и британец Энди Маррей. Джокович в пятисетовом поединке сломил сопротивление швейцарца Станисласа Вавринки.

В четырех сетах шла равная борьба, а на последнюю партию у Вавринки не хватило сил. Она завершилась с редким для матча равных соперников счетом 6:0.

Поединок продолжался 3 часа 10 минут. Примечательно, что Вавринка совершил в два раза больше эйсов и выиграл в полтора раза больше очков за счет активных действий.

Таким образом, швейцарец досрочно сложил с себя чемпионские полномочия, за которые будут бороться Маррей и Джокович.

Поединок состоится 1 февраля в 11.30 по московскому времени.