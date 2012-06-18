Обзор московской прессы: "Русский репортер"

Болотная, какой мы ее знали, подошла к концу. Осенью протест будет либо с другими лозунгами и лидерами, либо утратит политическое значение

Восходящий тренд сменился боковиком — так это называют на бирже. «Марш миллионов» 12 июня в Москве собрал до 50 тысяч человек (по данным полиции — меньше). Со сцены митинга кто-то говорил и про 200 тысяч, но это попытка сделать хорошую мину при довольно средней игре.

Опыт группы «Инпарк» показывает, что для успешного развития индустриальных парков в России нужны грамотное использование уникальных компетенций региона, активная работа на международном рынке и конкурентный набор услуг

Тема развития индустриальных и технопарков в России стала модной — считается, что именно они способны вывести страну из сырьевой зависимости и стать локомотивом в развитии регионов. На строительство и инфраструктуру парков тратятся серьезные бюджетные средства: 7 млрд рублей уже потрачено по госпрограмме создания технопарков, еще почти столько же планируется вложить до 2014 года. Предприниматели считают, что участие государства в создании подобных парков необходимо — расходы на инфраструктуру трудно потянуть самостоятельно.

Закрытие немецких АЭС негативно сказалось на энергетическом снабжении страны. Все чаще немецкие потребители сталкиваются с мини-блэкаутами

Форсированный отказ Германии от атомной энергетики и сокращение объема генерирующих мощностей в стране привели к росту числа «мини-блэкаутов» — сбоев в подаче электроэнергии длительностью менее трех секунд. Такие данные распространили в июне представители союза VIK, объединяющего крупных покупателей электроэнергии. Мини-блэкауты, почти незаметные для обычных граждан и безвредные для бытовой техники, могут нанести значительный урон бесперебойным производственным цепочкам — особенно в химической и металлургической промышленности, подчеркивают в VIK.

Российская экономика на распутье. Волна энергичного посткризисного роста, основанная на экспорте и пополнении запасов, выдохлась еще в прошлом году. Новая модель устойчивого роста пока не нащупана — государство и бизнес оглядываются друг на друга, ожидая внятных сигналов и ориентиров



В первой половине текущего года российская экономика ведет себя вяло. Только что вышедшие данные Росстата показали рост ВВП в первом квартале на 4,9% относительно января—марта прошлого года. Однако эта цифра мало о чем говорит, куда важнее узнать цифру прироста к предыдущему кварталу. Саму ее Росстат не приводит, но можно рассчитать на основе цепочки официальных квартальных индексов.

Потенциал экономического развития большинства российских регионов очень высок, но полностью он сегодня не реализуется. Причин тому много, но главная из них, возможно, в том, что пока не ясно, какую стратегию выберет новое руководство страны: страхование от предположительных невзгод или реальные инвестиции в модернизацию страны

Состояние экономики такой огромной страны, как Россия, достаточно просто оценить лишь в двух случаях: когда все везде растет или когда все плохо. Сейчас складывается ощущение, что экономика на распутье, хотя в целом и демонстрирует более чем четырехпроцентный рост — многие западные страны о таком показателе сегодня могут лишь мечтать.

Чего же ждет российская экономика?

Объем пенсионных денег увеличился настолько, что привел к появлению сразу нескольких инфраструктурных проектов, а в скором времени обещает вызвать настоящий инфраструктурный бум. Дело пойдет быстрее, если подключатся и другие инвесторы, например банки

Детские сады, дома престарелых, электросети, котельные, наконец, железные дороги — в ближайшие годы строительство этих и подобных им объектов может не только увеличиться, но и перейти на принципиально новую модель финансирования. Речь идет о концессионных соглашениях и выпуске облигаций под их реализацию. Первые примеры уже есть: несколько проектов либо завершено, либо близко к завершению, а в перспективе — кратный рост таких проектов и огромный рынок инфраструктурных облигаций.

Социалисты одержали победу на выборах в Национальную ассамблею Франции. Теперь никто не помешает Олланду проводить его самоубийственную политику

Итоги парламентских выборов во Франции закрепили господство социалистов. Аналитики не сомневаются, что социалисты и их союзники получат достаточно голосов, чтобы сформировать правительство. Достойных соперников у них не будет — расколот не только правый лагерь, но и его основная партия — Союз за национальное движение.

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