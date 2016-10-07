Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября 2016, 17:14

Город

"Берсеневская" электроподстанция заработала на Болотной площади

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Электроподстанцию "Берсеневская" ввели в эксплуатацию на Болотной площади, передает mos.ru.

По словам председателя Мосгорстройнадзора Олега Антосенко, это позволит решить проблему дефицита мощности в центре города и повысит безопасность столичной энергосистемы.

В ведомстве пояснили, что риск и частота аварий на электросетях ЦАО с каждым годом возрастает из-за того, что большая их часть была построена еще в советское время, и в наши дни безнадежно устарела.

Новая электроподстанция оснащена современным оборудованием, за счет которого будет переведена нагрузка с распределительных устройств филиала ОАО "Мосэнерго" ГЭС-1 на Берсеневской набережной. Кроме того, в запасе новой подстанции есть еще два трансформатора, которые используют для подключения новых объектов электросети, в том числе – социально значимых.

Болотная площадь энергобезопасность городское хозяйство строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика