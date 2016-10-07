"Берсеневская" электроподстанция заработала на Болотной площади

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Электроподстанцию "Берсеневская" ввели в эксплуатацию на Болотной площади, передает mos.ru.

По словам председателя Мосгорстройнадзора Олега Антосенко, это позволит решить проблему дефицита мощности в центре города и повысит безопасность столичной энергосистемы.

В ведомстве пояснили, что риск и частота аварий на электросетях ЦАО с каждым годом возрастает из-за того, что большая их часть была построена еще в советское время, и в наши дни безнадежно устарела.

Новая электроподстанция оснащена современным оборудованием, за счет которого будет переведена нагрузка с распределительных устройств филиала ОАО "Мосэнерго" ГЭС-1 на Берсеневской набережной. Кроме того, в запасе новой подстанции есть еще два трансформатора, которые используют для подключения новых объектов электросети, в том числе – социально значимых.