Оззи Осборн соберет новую супергруппу с бас-гитаристом Black Sabbath

Фото: consequenceofsound.net

Оззи Осборн планирует собрать новую супергруппу.

Наряду с бас-гитаристом Black Sabbath Гизером Батлером, в нее войдут такие рок-музыканты как Слэш из Guns N’ Roses и Том Морелло из Rage Against the Machine. Группа выступит на специальном концерте в рамках фестиваля New Orleans’ Voodoo Music Experience 31 октября, на Хэллоуин.

Несмотря на желание остальных участников группы Осборна Black Sabbath провести прощальный гастрольный тур, Оззи заявил, что не намерен уходить со сцены. И новый коллектив – отличное тому подтверждение.