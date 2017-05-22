Певица Шер появилась на премии Billboard Music Awards в скандальном наряде

[html]

[/html]Певица Шер появилась на премии Billboard Music Awards в откровенном платье, пишет издание People в своем твиттере. Она поднялась на сцену в полупрозрачном наряде, чтобы исполнить одну из наиболее известных песен Believe.

Второй композицией стала If I Could Turn Back Time, для которой исполнительница надела черную кожаную куртку поверх сетчатого трико.

Певица вернулась на церемонию спустя 15 лет. Последний раз она выступала на вручении премий музыкального журнала Billboard в 2002 году.

Ранее сообщалось, что рэпер Drake получил 13 статуэток Billboard Music Awards, став рекордсменом по числу наград.