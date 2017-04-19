Форма поиска по сайту

19 апреля 2017, 15:51

"Москва онлайн" покажет лирический спектакль о судьбе поэта "Колесо"

23 апреля в Библиотеке имени Лермонтова состоится поэтический спектакль "Колесо", который разыграют всего три девушки: Мария Марченко, Мария и София Ежовы. В простой сюжетной зарисовке о судьбе современного поэта прозвучат их лирические произведения. В качестве музыкального сопровождения послужат фольклорные песни и каверы современных зарубежных и российских музыкантов. Режиссура принадлежит Александру Ревтову и Софии Ежовой. Мероприятие пройдет в рамках ежегодной акции "Библионочь".

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 23 апреля в 01:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

