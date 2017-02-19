Форма поиска по сайту

19 февраля 2017, 18:16

Культура

Названы победители Берлинского кинофестиваля

Фото: ТАСС/DPA/Soeren Stache

Подведены итоги 67-го Берлинского кинофестиваля.

Главный приз "Золотой медведь" получила венгерский кинорежиссер Ильдико Эньеди за фильм "О теле и душе". Режиссер Аки Каурисмяки получил "Серебряного медведя" за фильм "По ту сторону надежды".

Румынскую ленту "Ана, моя любовь" режиссера Кэлина Петера Нетцера отметили за художественный вклад монтажера Даны Бунеску. Польский "След зверя" Агнешки Холланд получил приз Альфреда Бауэра за открытие новых перспектив в киноискусстве.

За лучший сценарий отметили чилийский фильм "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио. Лучшим актером признали Георга Фридриха за роль в немецком фильме "Светлые ночи" Томаса Арслана.

Лучшей актрисой стала кореянка Ким Мин Хи за роль в фильме модного режиссера Хон Сан Су "Одна ночью на пляже". Африканская социальная мелодрама "Фелисите" Алена Гомиса получила второй по значимости гран-при жюри.

Берлинский международный кинофестиваль (или Берлинале) ежегодно проводится в Германии с 1951 года. Основной приз – "Золотой медведь" (в честь геральдического символа Берлина). Фестиваль проводится ежегодно в феврале (до 1978 года проводился летом).

Идея учреждения фестиваля принадлежит Оскару Мартею, сотруднику Американской военной администрации по вопросам кинематографа в оккупированном после Второй мировой войны Западном Берлине. Первый Берлинский кинофестиваль открылся 6 июня 1951 года фильмом Альфреда Хичкока "Ребекка" (1940).

Берлинский кинофестиваль Золотой медведь новости культурного мира

