Названы победители Берлинского кинофестиваля

Фото: ТАСС/DPA/Soeren Stache

Подведены итоги 67-го Берлинского кинофестиваля.

Главный приз "Золотой медведь" получила венгерский кинорежиссер Ильдико Эньеди за фильм "О теле и душе". Режиссер Аки Каурисмяки получил "Серебряного медведя" за фильм "По ту сторону надежды".

Румынскую ленту "Ана, моя любовь" режиссера Кэлина Петера Нетцера отметили за художественный вклад монтажера Даны Бунеску. Польский "След зверя" Агнешки Холланд получил приз Альфреда Бауэра за открытие новых перспектив в киноискусстве.

За лучший сценарий отметили чилийский фильм "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио. Лучшим актером признали Георга Фридриха за роль в немецком фильме "Светлые ночи" Томаса Арслана.

Лучшей актрисой стала кореянка Ким Мин Хи за роль в фильме модного режиссера Хон Сан Су "Одна ночью на пляже". Африканская социальная мелодрама "Фелисите" Алена Гомиса получила второй по значимости гран-при жюри.