США вновь решили ужесточить охрану Белого дома

Фото: ТАСС/Carolyn Kaster

Усилить охрану Белого дома планируют американские власти, сообщает газета USA Today.

Планируется, в частности, увеличить и продлить буферную "зону безопасности" с южной стороны – на подступах к территории рабочей резиденции президента США.

Теперь туристы не смогут в открытом доступе воспользоваться прогулочной парковой зоной у южной ограды Белого дома вплоть до "Эллипса" (лужайка, где в Рождество размещают главную елку).

Охрану планируют усилить из–за участившегося проникновения на территорию Белого дома сомнительных или психически неуравновешенных посетителей.