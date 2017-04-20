Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 апреля 2017, 05:59

Политика

США вновь решили ужесточить охрану Белого дома

Фото: ТАСС/Carolyn Kaster

Усилить охрану Белого дома планируют американские власти, сообщает газета USA Today.

Планируется, в частности, увеличить и продлить буферную "зону безопасности" с южной стороны – на подступах к территории рабочей резиденции президента США.

Теперь туристы не смогут в открытом доступе воспользоваться прогулочной парковой зоной у южной ограды Белого дома вплоть до "Эллипса" (лужайка, где в Рождество размещают главную елку).

Охрану планируют усилить из–за участившегося проникновения на территорию Белого дома сомнительных или психически неуравновешенных посетителей.

Белый дом жизнь в мире

Главное

