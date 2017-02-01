СМИ сообщили об отказе Белого дома посылать своих представителей на CNN

Фото: ТАСС/Zuma/Anthony Behar

Белый дом отказался посылать представителей для участия в программах телеканала CNN, сообщает журнал Politico.

В администрации президента США Дональда Трампа, в частности, заявили, что не видят смысла сотрудничать со СМИ, в которых нет смысла продвигать повестку нового правительства.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Спайсер отметил, что не намерен сотрудничать с людьми, которые отказываются воспринимать что-либо правильно.

Тем не менее, представители президента идут на контакт с репортерами CNN, хотя ни Спайсер, ни советник Трампа Келлиэнн Конуэй не участвуют в передачах CNN, в том числе – воскресном "Положении страны".