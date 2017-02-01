Форма поиска по сайту

01 февраля 2017, 09:11

Политика

СМИ сообщили об отказе Белого дома посылать своих представителей на CNN

Фото: ТАСС/Zuma/Anthony Behar

Белый дом отказался посылать представителей для участия в программах телеканала CNN, сообщает журнал Politico.

В администрации президента США Дональда Трампа, в частности, заявили, что не видят смысла сотрудничать со СМИ, в которых нет смысла продвигать повестку нового правительства.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Спайсер отметил, что не намерен сотрудничать с людьми, которые отказываются воспринимать что-либо правильно.

Тем не менее, представители президента идут на контакт с репортерами CNN, хотя ни Спайсер, ни советник Трампа Келлиэнн Конуэй не участвуют в передачах CNN, в том числе – воскресном "Положении страны".

Дональд Трамп негативно отзывался о CNN еще в ходе своей предвыборной компании. В частности, он обвинял канал в однобокой подаче информации населению и именовал телеканал не иначе, как "новостная сеть Клинтон" (Clinton News Network).

Кроме того, в ходе одной из пресс-конференций Трамп отказался отвечать на вопросы журналиста CNN, назвав его место работы "лживыми новостями" (fake news).

