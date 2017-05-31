Прокладка трамвайных путей к Белорусскому вокзалу начнется в июне

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Новые трамвайные пути проложат по Лесной улице от Миусского переулка к площади Тверская Застава. Работы в рамках программы "Моя улица" начнутся в июне, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Из-за прокладки путей на Лесной улице будут по частям перекрывать движение транспорта. На период с 10 до 30 июня закроют участок от площади Тверская Застава до 3-й Тверской-Ямской улицы.

С 1 по 14 июля на отрезке Лесной улицы от 3-й Тверской-Ямской до улицы Александра Невского будет открыто движение по одной полосе в сторону Новослободской улицы. С 15 по 21 июля работы начнутся на перекрестке Лесной с улицей Александра Невского и 1-м Лесным переулком. Там для проезда транспорта оставят по одной полосе в каждом направлении.

С 22 июля по 11 августа на участке от улицы Александра Невского до дома № 9 на Лесной будет открыто движение по одной полосе в сторону площади Тверская Застава. С 12 по 30 августа работы пройдут на участке Лесной от дома № 9 до Миусского переулка. На время работ трамваи будут ходить до 2-го Лесного переулка. Движение автомобилей останется открытым.

Все работы планируется завершить осенью. За это время проложат 1 220 метров новых трамвайных путей.