Памятник Максиму Горькому вернется на Тверскую заставу

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Памятник Максиму Горькому будет возвращен на свое историческое место. Произойдет это сразу после окончания работ на площади Тверской заставы у Белорусского вокзала, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Льва Лавренова.

"Памятник сохранен, он в хорошем состоянии находится сейчас в парке МУЗЕОН. А как только будет достроена развязка, вернется на свое место", – рассказал Лавренов.

Памятник Максиму Горькому был открыт в сквере у Белорусского вокзала в 1951 году. Место выбрали не случайно. Именно на этот вокзал прибыл Горький, после долгой итальянской эмиграции. Здесь же он выступил со своей первой после возвращения речью.

С 1932 года Тверская улица носила имя пролетарского писателя Максима Горького. Это был подарок Сталина ко дню рождения писателя. Позже по указанию советского правительства было решено создать памятник Горькому, над проектом которого начал работать скульптор Иван Шадр. После его смерти работу завершила Вера Мухина.

В парк искусств МУЗЕОН памятник переехал в 2005 году. Это решение было связано с планами столичных властей соорудить на площади Тверской заставы бессветофорную развязку.

Работы по реконструкции начались только в 2008 году. Помимо развязки проект предполагал возведение многоярусной автостоянки с торговым комплексом, наземным и торговым павильоном, жилых зданий и пятизвездочного отеля.

Кроме того, в проект входит реконструкция Тверского путепровода и строительство нового обходного путепровода длиной 462 метра.

В марте 2011 года власти отказались от идеи строительства коммерческой недвижимости.

В настоящее время власти столицы ищут инвестора на паркинг. Так как строительство транспортной инфраструктуры и паркинга представляет собой единый комплекс работ, то точной даты начала строительных работ пока нет.