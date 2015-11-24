Электротеатр Станиславский откроет новую сцену на Пресненском Валу

Фото предоставлено пресс-службой

24 ноября Электротеатр Станиславский открывает новую сцену возле станции метро "Белорусская".

В театральные подмостки превратился бывший корпус на территории функционировавшего в начала XX века электромашиностроительного завода. Сцена-трансформер была создана для того, чтобы молодые режиссеры могли демонстрировать там свои работы и осваивать понятие процессуального театра.



Проект необычен еще и тем, что вписан в индустриальное пространство (с 1903 по 1927 годы в здании располагались мастерские Московско-Брестской железной дороги, а в 1905 начиналась всероссийская стачка).

Новая сцена откроется премьерой: зрители увидят антивоенную притчу Романа Дробота по пьесе болгарина Христо Бойчева "Полковник-птица".

Еще одна ожидаемая премьера – социальная утопия философа Кети Чухров в режиссуре Марии Чирковой Love Machines. Работу целиком курирует команда худрука Электротеатра Станиславский Бориса Юхананова: сценограф Иван Кочкарев, художник по костюмам Анастасия Нефедова, композитор Дмитрий Курляндский и хореограф Андрей Кузнецов-Вечеслов.