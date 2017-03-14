Лукашенко добавил изменения в соглашение о единой системе ПВО с РФ

Фото: ТАСС/БелТА/Николай Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко добавил изменения в соглашение о единой системе ПВО с Россией. Соответствующий указ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

В документе уточняются некоторые понятия, например, "угрожаемый период" заменили на "период непосредственной угрозы агрессии". Он подразумевает военно-политическую обстановку, при которой Россия или Белоруссия могут подвергнуться нападению какого-либо государства.

Также Лукашенко внес некоторые дополнения в соглашение.

Соглашение между Россией и Белоруссией о совместной охране внешней границы в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы было подписано в 2009 году. документ предполагает ведение совместного боевого дежурства по ПВО и проведении совместной оперативной и боевой подготовки.

