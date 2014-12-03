Россельхознадзор закрыл канал поставки европейских продуктов через Албанию

Фото: ТАСС/ Александра Мудрац

Россельхознадзор запретил поставки растительной продукции из Албании с 8 декабря. Следующий этап – Македония, Босния и Швейцария, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Данкверта. По ним совещание проведут вечером 3 декабря.

По его словам, Албания использовалась как страна прикрытия для поставки продукции из стран Евросоюза через Белоруссию и "ложный транзит" на Казахстан.

В ходе работы с албанской стороной обнаружили фирму, печатающую поддельные албанские фитосанитарные сертификаты.

Добавим, в ноябре выявили около 7,5 тысяч тонн мясной продукции, отправленной в Казахстан из Евросоюза "ложным транзитом" через Белоруссию.

По поступлению в Казахстан грузы незамедлительно переправлялись в Россию. Всего в операции по незаконной поставке мясной продукции на российский рынок с использованием казахстанского транзита было задействовано 254 большегрузных автомобиля.

Также в связи со вспышкой гриппа птиц на территории Германии с 3 декабря 2014 года Россельхознадзор временно запретил ввоз в Россию мяса птицы, не прошедшего тепловую обработку, кормов для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для разделки птиц.

Кроме того, запрещается ввоз из Италии крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых зверей в связи с новыми очагами блутанга – инфекционного заболевания животных.

Напомним, с 24 ноября Россия ужесточила условия транзита растительной продукции из Белоруссии. Теперь все грузовики, включая транзитные, будут досматриваться на российской границе даже после проверок белорусскими таможенниками.

Вскоре аналогичным образом планируется проверять продукцию животного происхождения.

Продуктовое эмбарго Москва ввела в ответ на западные санкции. В августе появился список продуктов, запрещенных к ввозу на территорию России. Под запрет попала продукция из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Россельхознадзор также заподозрил в реэкспорте запрещенных товаров из ЕС Украину и Черногорию.