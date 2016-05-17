Обновленный Beat Film Festival расскажет о молодежной культуре

Фото: 2016.beatfilmfestival.ru

В 2016 году седьмой по счету Beat Film Festival, который пройдет с 26 мая по 5 июня, поменяет свою концепцию. Теперь Beat Film Festival – это фестиваль документального кино о новой культуре, а его программа поделена на несколько тематических разделов-тегов, где музыка соседствует с искусством, книгами, социальной мыслью и молодежной культурой.

В Мультимедиа Арт Музее будет показана программа "Искусство" из трех фильмов – "Собачье сердце" великой Лори Андерсон, нью-йоркской перформансистки и жены Лу Рида, "Мэпплторп: только полюбуйтесь" о культовом американском фотографе Роберте Мэпплторпе, и фильм Тильды Суинтон о философе, арт-критике и художнике Джоне Берджере "Времена года в Кенси: 4 портрета Джона Берджера".

Также только в Мультимедиа Арт Музее состоятся показы фильма "Всем зрелищам зрелище". Исландский режиссер Бенедикт Эрлингссон ("О лошадях и людях", Thanks) смонтировал старинную хронику цирковых выступлений из архивов Британского Киноинститута и пригласил своих соотечественников, группу Sigur Ros, написать к фильму саундтрек. Цирковые силачи, бородатые женщины, дрессированные слоны, безумные танцоры, карлики и обнаженные старлетки за бархатными занавесками – все на одной арене и на одном экране.