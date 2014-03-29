Бату Хасиков завершил карьеру победой над Майком Замбидисом

Бату Хасиков. Фото: M24.ru

Россиянин Бату Хасиков одержал победу над Майком Замбидисом в рамках турнира "Битва под Москвой 15". Выигрыш был объявлен раздельным решением судей.

В первом бою между этими противниками Замбидис проиграл нокаутом - после удара коленом у него была сломана челюсть. В этот раз нокаута греку удалось избежать, несмотря на серьезное рассечение, возникшее над бровью опять же после удара коленом.

Замбидис много атаковал, а Хасиков действовал "вторым номером", нанося удары в ответ, и стараясь действовать сериями. Тактика россиянина оказалась более удачной.

Два последних раунда прошли под диктовку Хасикова, что и предопределило победу российского бойца.

Этот бой стал последним для Хасикова - он объявил о завершении спортивной карьеры. Бату Хасиков на профессиональном ринге одержал 26 побед, потерпел 5 поражений, один бой завершился в ничью, а еще один был признан несостоявшимся.

Отметим, что Бату Хасиков являлся абсолютным чемпионом мира по кикбоксингу.