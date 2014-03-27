Камал Гаджиев: "Александр Емельяненко - это уже не спортсмен"

Камал Гаджиев (в центре). Фото: fightnights.ru

О будущем UFC в России, грядущей "Битве под Москвой 15", популярности кикбоксинга в России и перспективах Александра Емельяненко спортивный обозреватель M24.ru Василий Макагонов пообщался с генеральным продюсером компании Fight Nights Камилом Гаджиевым.

- Fight Nights является автором многочисленных турниров, самый известный из которых - "Битва под Москвой". Планируете развивать какие-либо другие типы шоу?

- Все наши мероприятия разделены на две категории: бойцовские и небойцовские. Первые превалируют в этом списке. У нас совместно со "Школой героев" и Министерством обороны есть проект "Гонка героев", у которого я вижу большие перспективы. Из бойцовских турниров, наверное, "Битва под Москвой" самая успешная и нашумевшая. Все московские события носят такое название. Все немосковские называются "Битва на…" - и там уже смотрим, какая река в этом городе протекает. Название даем по наименованию реки. "Битва на Немиге", например. Плюс, мы сейчас запустили несколько молодежных форматов, к примеру, Selection-турниры.

- Речь идет о Krepost Selection?

- Да, это наш турнир. "Крепость" – это одна из команд, с которой мы очень тесно сотрудничаем. Мы считаем себя частью "Крепости", а они себя – частью Fight Nights. Я думаю, что в этом году этот формат получит развитие.

- Как вы относитесь к ситуации, когда в промоутерской компании появляются именитые бойцы, такие как Али Багаутдинов, а потом они подписывают контракт с UFC или какой-нибудь другой организацией?

- Теряем человека, да? (смеется) Дело в том, что у нас есть направление менеджмента, и Али является его продуктом. Он был главной звездой промоутерской компании и одним из ведущих спортсменов в направлении Fight Nights-менеджмент. Мы ни в коем случае человека не теряем, он переходит из категории местных героев в список международных. Сейчас он дерется в UFC под нашим проектом. Лучше это или хуже – да кто его знает. Что такое Fight Nights? Это возможность для ребят реализовать их мечты. Али мечтал быть в UFC – пожалуйста, получите. Минаков хотел пояс Bellator – пожалуйста, он взял его. Безусловно, это происходит не исключительно по нашей инициативе и не по мановению волшебной палочки – это огромный труд самих ребят. Нам не жалко в определенном смысле слова поделиться с UFC, при этом Али был, есть и будет нашим героем.

- UFC способно закрепиться в России?

- UFC не только способно закрепиться в России, этот процесс уже начался. Она уже закрепляется в качестве компании, которая предоставляет возможность выступать ведущим российским бойцам. То есть, UFC уже есть в России – на наших экранах и в наших умах. А что касается прихода самого бренда, то это вопрос времени. Попытки уже делаются, и я думаю, что в будущем несколько турниров этой организации будут проходить в России.

Фото: fightnights.ru

- В ближайшей "Битве под Москвой" главным событием cтанет возвращение Бату Хасикова. Какова вероятность того, что Бату после успешного боя с Замбидисом останется в ринге?

- Я думаю, что вероятность очень невысока.

- А если, не дай бог, конечно, проиграет?

- Риск проиграть довольно велик, потому что Замбидис очень достойный боец. Тогда есть смысл говорить о том, что Хасиков может остаться в ринге. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Если проиграет – будем обсуждать реванш. Надеюсь, что мы в таком случае не упремся в стену непонимания со стороны Майка Замбидиса.

- Довольно зрелищным обещает стать поединок Ерохина с Роджерсом. Какой у Константина план ведения боя?

- Ерохин способен заканчивать бои досрочно, причем делать это ярко. И не исключено, что Роджерс попадет под "обаяние" Ерохина. Если говорить о значении этого боя для Кости и нас: то если Ерохин выиграет, для него это будет большой шаг вперед. Если проиграет - ему снова придется пройти большой путь, чтобы доказать свое право на чемпионство. Я думаю, что поединок будет очень интересным. Не будь боя Замбидис-Хасиков, этот поединок вполне мог бы возглавить любой карт. Жаль, не в клетке они будут биться.

- Одной из целей Fight Nights является продвижение своих бойцов наверх. Когда боец занимает первую строчку в рейтинге Fight Nights, каковы его дальнейшие шаги?

- Если по Минееву завтра поступит достойное предложение от "Глории" или K-1, это одни из ведущих кикбоксерских организаций, то мы будем его рассматривать. Мы ни в коем случае не претендуем на эксклюзивность. Я считаю, что бойцу нужно выступать в разных организациях. Мы, как промоутеры, бываем на этих событиях. Для нас это обмен опытом и знаниями, а для бойца - часть его визитной карточки. Зарубежные промоутеры очень скептически относятся к спортсменам, которые выступают под эгидой одной компании. Сам с этим сталкиваюсь, практически не подписываю на поединки бойцов, которые бились в какой-то местной организации и набили себе впечатляющий рекорд. Для меня это вообще не показатель.

- То есть, это некая попытка отойти от канонов бокса, как было с Поветкиным, который победил Вавржика. Тот 25 побед набил непонятно на ком, а потом приехал в Москву и сразу же проиграл сильному сопернику.

- Мы сталкиваемся с этим сплошь и рядом. Реальный уровень бойца может не соответствовать его рекорду. Но мы работаем и растем, чтобы избегать подобного рода оплошностей. Для меня показателем является не рекорд, хотя это и критерий безусловно, а то, что я вижу собственными глазами. Бои в YouTube, мнение моих специалистов и агентов – вот что имеет ключевое значение.

Фото: fightnights.ru

- Бытует мнение, что наши бойцы более талантливы, а зарубежные - лучше подготовлены физически. Это правда или досужие разговоры?

- У наших бойцов выше класс, а у зарубежных школ выше технологии. Мы лучше обучаем с детства, у нас выше качество подготовки, но проблемы с функционалкой, фармакологией и поведением в бою. Мы привыкли по другому работать – акцент делается на любительские виды спорта, более короткую дистанцию боя, высокое исполнительское мастерство, но не на длинный поединок. Это уже совсем другой подход. Спортсмена-любителя, чемпиона, нужно перестраивать с трехминутного или пятиминутного боя на пятнадцатиминутный. И здесь бывают сложности. Как только мы эти сложности преодолеем, нашим спортсменам вообще не будет равных.

- Когда К-1 появилось, оно было даже популярнее, чем ММА. Сейчас ситуация обратная. Это связано с тем, что ушли такие имена как Питер Артс и Энди Хуг?

- Нет, ни в коем случае. Это промоутерские успехи. ММА занимались профессионально в Америке светлые головы. Они сумели раскачать этот бренд, аудиторию, подтянуть инвестиции в бизнес и привлечь телевизионный ресурс. Многие бойцы К-1 уже успели попробовать свои силы в ММА. Причина понятна – больше платят, лучше показывают, активнее пиарят. То есть, индустрия сама по себе развилась. А что касается К-1, то здесь мы видим деградацию бренда.

- Может ли помочь возрождению К-1 появление в ее турнирах такого бойца, каким в ММА был Федор Емельяненко?

- Может, но это не будет основной причиной. На сегодняшний день ситуация такова, что если в К-1 появится новый очень яркий боец, то через некоторое время возникнет разговор: "А как бы он смотрелся в ММА? А давайте его попробуем там!". И для промоутеров ММА он будет удачным приобретением, они используют ажиотаж, который возникнет вокруг имени новой звезды. В целом, индустрия кикбоксинга стагнирует. В Европе, например, во всех странах, которые раньше поддерживали кикбоксинг, он сейчас загибается. В Голландии вообще ввели запрет.

Фото: fightnights.ru

- Они считают кикбоксинг слишком травматичным?

- Они считают, что кикбоксинг проводится на деньги наркобаронов и собирает странную, неоднозначную аудиторию. Я, кстати, с ними согласен. Те физиономии, которые мы видим на кикбоксерских турнирах в Голландии, красноречиво об этом свидетельствуют.

- Но у нас-то все не так.

- Ну, я говорил о Голландии. У нас все наоборот. Единоборства становятся уделом людей просвещенных, вип-сектора и даже местом для семейного досуга.

- ММА сейчас стремительно приближается по популярности к боксу, а в чем-то его даже обгоняет.

- Могу даже сказать в чем. Важно наличие чемпионов. Таких как Федор Емельяненко. Аудитория ММА намного моложе, мобильнее и подвижнее. А аудитория бокса очень консервативна. В ММА: молодые активные люди сидят в соцсетях, продвигают новости, постят мемы, ведут форумы и т.д. и т.п. Каждый день что-то происходит. А бокс – это однородная аудитория, которая, в основном, сформирована из пятидесятилетних людей.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Александр Емельяненко пару недель назад опять вляпался в историю. В то же время ни один боец из Fight Nights не был замечен в чем-то неблаговидном...

- Ну, не знаю, если вспоминать Мирзаева… Но это уже история. Могу сказать так: наши ребята сегодня слишком заняты спортом и тренировочным процессом, чтобы вляпаться в историю – у них на это просто времени нет.

- То есть, когда есть время, тогда еще можно как-то вляпаться?

- Когда есть время, вляпаться вообще может любой. Все молодые мужики в Москве, так или иначе, находятся в группе риска. Москва такой город: зашел в ресторан, на дискотеку, да даже в библиотеку…

- И угодил в историю?

- И ты уже в группе риска. Потому что здесь живет 15-20 миллионов человек, все со своими предпочтениями, и так далее. Соответственно, Саша – это же не спортсмен, который два раза в день тренируется. Все, он уже не спортсмен. Можно его назвать кем угодно: социальной личностью, медийной, антисоциальной, но это человек, который меньше всего думает о тренировочном процессе. Так же, как и любой другой человек, который ежедневно потребляет алкоголь. Вот и все. Не надо на его примере сейчас изучать проблему всех единоборцев. Еще раз: если бы он выступал, показывал результат, два раза в день тренировался и при этом попадал в истории – тогда можно было бы рассматривать его поведение через призму индустрии единоборств. А сейчас он находится за рамками индустрии. Он живет своей жизнью: отдыхает, гуляет, пьет, если хотите. Я с ним не пил вместе, поэтому не могу сказать, но по крайней мере есть ощущение, что он выпивает и что-то употребляет. Его проблемы связаны с тем, что у него слишком много свободного времени и он пока не нашел себя в жизни.

Фото: fightnights.ru

- Как появилась компания Fight Nights? Вы с Бату встретились и решили: "А давайте создадим промоутерскую компанию"?

- Встретились мы 15 лет назад. Мы в одном зале тренировались и вместе ездили на соревнования. Старые боевые товарищи, друзья по жизни. Тогда мы ее не создали просто потому, что были молоды и еще даже не понимали, как это делается. Но у нас было ощущение, что мы с этой индустрией что-то сделаем. Мы друг другу уже тогда сказали: "Мы это так не оставим. Мы дадим возможность тем, кто в этой индустрии находится – ребятам, тренерам и прочим – вкусить новой жизни". Как мне кажется, немножко, но получилось. А если говорить об официальном старте нашей деятельности, то в один прекрасный день я, Бату, Сангаджи Тарбаев, Сергей Шанович, решили, что компании быть. Посмотрели примеры UFC и компании М-1, которая уже существовала 12 лет. Посмотрели на кикбоксерские турниры. А сделали все равно все по-своему. Первые четыре турнира, полтора года работали вообще без единого спонсора, все делали сами на свои деньги.

- Но у вас сейчас довольно-таки тесные отношения с "Россией 2"?

- Да, где-то с 2011 года, с кубка Федора Емельяненко. Мы дружим, партнерствуем и вместе двигаемся вперед.

- Бокс, на мой взгляд, сейчас довольно сильно страдает от того, что он перегружен различными титулами. В будущем ММА и кикбоксингу грозит что-нибудь подобное?

- Безусловно. Как раз, это один из этапов развития ММА. Почему так произошло в боксе? Потому что произошел бум бокса: было много людей, которые хотели двигаться самостоятельно в своих направлениях. Но для имиджа, дальнейшего движения, привлечения инвестиций - нужны бренды. И начали их создавать: WBO, WBC, WBA – и так далее. Тоже самое было в свое время с каратэ: когда был бум каратэ, оно вышло из подвалов – и сразу растворилось на федерации. Был такой период. Сейчас, насколько я знаю, идет объединение каратэ – это следующий этап. Так же будет с ММА и кикбоксингом. Появляются разные бренды, они в один прекрасный момент начинают конкурировать, а потом какой-то бренд, более сильный, поглотит более слабый.

Бату Хасиков. Фото: M24.ru

- Вы снимались в кино вместе с Бату Хасиковым. Будете еще пробовать себя в роли актера?

- Это больше just for fun. Я считаю, что мы должны снимать кино, а не сниматься в нем. Мы двигаемся в этом направлении. Это, знаете, как определенное времяпровождение: ты в этом не видишь ни своей профессии, ни материальной составляющей. Просто коммуникации и форма проведения досуга – работа на съемочной площадке. И если для Бату это был определенный опыт и большой вклад в его медийную копилку, тот же "Бой с тенью", то для меня и Сангаджи, людей, которые по фильму были у него в углу - это был, как говорится, fun. Ну и плюс – побыть вместе со своим товарищем, повариться в этой среде – иногда бывает интересно. Опыт не прошел даром – мы планируем задействовать наших бойцов в съемке роликов по мотивам различных соревнований.

- Например, по мотивам "Битвы под Москвой"?

- Да. Но "Битва под Москвой" сама по себе кино трехчасовое. Думаю, это будет реализовано в формате какой-нибудь социальной истории.

- У вас, в отличие от М-1 очень развита составляющая шоу. Практически каждый боец выходит на ринг с каким-нибудь "наворотом". Например, Али выходил в короне. Это специально так делается?

- В короне, в цилиндре – в чем он только ни выходил. Да, это один из элементов. В принципе, хочется, чтобы бойца воспринимали не просто как сурового парня, который вышел и кулаками помахал, а как социального человека, способного на все. Надо во всей своей красе показаться перед зрителями, потому что в ММА и кикбоксинге наблюдается некоторый дефицит общения с болельщиками. А если говорить о концепции промоутерской компании, мы изначально решили, что это будет шоу. Как мне кажется, за счет этого получили определенное количество зрителей. Кого-то потеряли? Ну да и бог с ними. Надо делать хороший боевой, качественный контент, и тогда этот зритель к нам так или иначе вернется. Сейчас мы уже настолько этот механизм отработали, что у нас шоу ровно столько, сколько нужно. Как и спортивной части.

- В Москве спортивные мероприятия нечасто собирают аншлаги. Средний москвич не любит ММА?

- Я не соглашусь именно с таким суждением, считаю, что в Москве вообще на любое событие (за редким исключением) очень сложно получить зрителя, потому что предложений по проведению досуга просто огромное количество. Откройте журнал "Досуг", там в один день может быть 150 различных форматов времяпровождения: концерты, шоу, выставки, спорт,культура – все, что угодно. Если это не финал Лиги чемпионов, в котором играет российская команда, то вообще нет никакой гарантии, что ты соберешь зал или стадион. И здесь важна, конечно, работа со своим зрителем, в первую очередь.

Фото: M24.ru

- Как относитесь к такому явлению как Trash Talking (ругань в адрес противника с целью разозлить)?

- Я думаю, что это нормальная история. Можно друг другу кучу всего наговорить и не переходить в формат оскорблений.

- И получить за это?

- Потом за это получить. Или доказать, что эти слова имели основание. Главное, чтобы потом обнялись. В конце.

- А если не обнялись?

- Это большая редкость. Все обнимаются.

- Как одна большая семья? Как бы кто ни ругался…

- Да, конечно, одна большая семья: сегодня ты выиграл, завтра проиграл. Есть имидж плохого парня – это ничего не значит.

- Говорят, что ММА - самый травматичный вид единоборств - чуть ли не после каждого боя приходится лечиться.

- Не соглашусь. Безусловно в ММА присутствует травматизм, но в боксе, например, он выше. Дело в том, что экипировка в боксе позволяет вступать в обмен ударами. И спортсмен за бой может получить до 100 ударов различной тяжести в голову. Естественно, с экипировкой. Это огромная нагрузка на человека - на его голову. В ММА защита минимальна, поэтому бой более осторожный, с применением различных техник, в том числе борьбы. А если говорить в целом о спорте, то единоборства - далеко не самый травматичный вид спорта. Я считаю, что в хоккее и футболе травматизм в разы выше. Количество сотрясений мозга в хоккее, просто уверен, в разы превышает ММА.

- Какие у вас планы на ближайшее будущее? По-прежнему развивать "Битву под Москвой" или ввести какой-нибудь новый турнир?

- Ну, "Битву под Москвой" – безусловно. Раз уж мы делаем 15 серию, то грешно останавливаться. Будем развивать обязательно этот формат. Плюс, большое количество форматов из серии Krepost Selection – все, что связано с отбором бойцов, с селекцией и менеджментом. И конечно не забудем про "Гонку героев" и спортивно-развлекательные мероприятия.

Василий Макагонов