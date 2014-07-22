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Происшествия

22 июля 2014, 17:08

Следствие просит арестовать главу фирмы-подрядчика из-за ЧП в метро

Басманный суд суды арест подозреваемые

Фото: ИТАР-ТАСС

Следствие подало в Басманный суд ходатайство об аресте одного из двух новых задержанных по делу об аварии на Арбатско-Покровской линии метро, сообщили M24.ru в пресс-службе суда.

Как уточняется, арестовать могут директора по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолия Круглова. Ранее также был задержан замначальника дистанции капитального ремонта службы пути ГУП "Московский метрополитен" Алексей Трофимов, для него меру пресечения изберут 23 июля.

Их подозревают в совершении преступления по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшее смерть двух и более лиц".

Следствие установило, что Круглов был ответственным за производство работ по врезке стрелочного перевода на перегоне станций "Парк Победы - Славянский бульвар", но не осуществил надлежащий контроль.

Трофимов, лично участвовавший в строительстве стрелочного перевода, по версии следствия, допустил ненадлежащее закрепление стрелки.

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Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу уже проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

В субботу, 19 июля, движение на "синей" ветке метро было полностью восстановлено.

Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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