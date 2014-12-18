Бывший глава "Башнефти" Урал Рахимов заочно арестован

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Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего гендиректора "Башнефти" Урала Рахимова, обвиняемого в хищении акций ТЭК Башкирии, сообщает ТАСС.

Кроме того, фигурант объявлен в международный розыск. Адвокаты Рахимова обжаловать решение суда. Один из защитников пояснил, что заочный арест может стать началом экстрадиции его подзащитного из-за границы – по некоторым данным, экс-глава "Башнефти" находится в Австрии.

По версии следствия, Рахимов, используя служебное положение своего отца, экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова, организовал хищение контрольных пакетов акций нескольких компаний общей стоимостью более 130 миллиардов рублей. Затем он продал пакеты акций АФК "Система" и другим юрлицам на общую сумму более 2,5 миллиарда долларов.